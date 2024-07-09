В России набирает обороты акция #Счастьесемейное ко Дню семьи, любви и верности

Накануне Дня семьи, любви и верности в сети стартовала акция #счастьесемейное. Сотни пользователей во многих регионах поделились трогательным контентом с хештегом #счастьесемейное.

Акцию инициировали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа» со всей страны. Они уверены, что россияне вместе смогут зародить добрую традицию подводить итоги семейного года в этот праздник.

К акции уже присоединились жители большинства российских регионов. По состоянию на утро 8 июля социальных сетях опубликовано более 400 сообщений с общей аудиторией 3 млн человек, и это не предел. Пользователи делятся фотографиями и короткими видеороликами с историями о своей семье, словами поздравлений и благодарности.

«10 лет — это много или мало? 10 лет достаточно, чтобы понять, что самая главная ценность в жизни — это обнимать детей, смеяться вместе, путешествовать вместе, перестраивать дом вместе, всё вместе. Это своим примером показывали мне мои родители, теперь я учу этому своих детей. И пусть они понесут это дальше — в свои семьи. С праздником!» — пишет главный редактор РИА «Карачаево-Черкесия» Нэлля Карабашева и делится милым семейным роликом.

Удивительными роликами поделилась МЧС – оказывается, на заставках телефонов самых смелых и суровых спасателей – семьи и дети, самые любимые люди, а избранницы настоящих пожарников готовы и свадьбу сыграть в пожарной части.

В Мелитополе акцию поддержал Глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута и разместил в своем канале присланные ему жителями фото и видео счастливых семейных моментов.

Классные руководители Свердловской области поделились своими секретами семейного счастья, сотрудники компаний в различных регионах рассказали о своей семье.

Конечно, среди постов много таких, где любовь терпелива, а верность бесконечна – это посты, в которых о своей любви говорят подруги, жены и дочери бойцов СВО, главный рефрен с обеих сторон «Я дождусь!».

«Все посты очень разные, как и семьи – разные, — отметила эксперт РАСО Алена Август. — Но в каждом посте – посвящен ли он традициям семьи, или это просто фото из разряда «20 лет вместе», или ролик, где дети рассказывают о своей семье, или авторы делятся личными историями – в каждом посте чувствуется любовь. Тот главный клей, что держит вместе людей, которые выбрали быть рядом и в горе, и в радости. Милые, добрые, забавные моменты – такова мозаика постов, и это прекрасно, что не так давно появившийся праздник стал поводом еще раз вспомнить о родных и любимых и поделиться этим счастьем с другими».

8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. Символом праздника выбрана ромашка – полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности. Ежегодно в этот день супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев, вручается общественная награда – медаль «За любовь и верность».