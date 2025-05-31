В Таганроге провели детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

30 мая 2025 года при поддержке Администрации города Таганрога, управления физической культуры и спорта г. Таганрог, Футбольного клуба «Форте» на стадионе «Форте Арена» в Таганроге по традиции состоялся детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни».

С 2008 года Благотворительный фонд «Под флагом добра» на регулярной основе проводит благотворительные мероприятия в Таганроге. Благодаря программам фонда адресную помощь на дорогостоящее лечение получили 700 детей. С 2021 года в Таганроге ежегодно проводится детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» для детей с ОВЗ и ТСЖ. Фестиваль начался с мастер-классов для 80 детей инвалидов. За эти годы в Таганроге были проведены благотворительные турниры, матчи, семинары и конференции. Уже второй год на площадке собираются организованные футбольные команды детей с ОВЗ из специализированных школ и общественных организаций, которые поддерживают детей инвалидов. Турнир стал большим детским инклюзивным праздником!

Наравне с командами детей с ОВЗ на футбольном поле стадиона «Форте Арена» по традиции встретились воспитанники младшей (2015-2016 г.) и старшей (2013-2014 г.) возрастных категорий из государственных общеобразовательных, спортивных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Таганрога и Ростовской области, включая воспитанников ФК «Форте». В этом году в фестивале приняли участие около 400 детей.

На открытии фестиваля с приветственными словами выступили:

Первый заместитель главы Администрации города Таганрога – Ирина Валериевна Голубева;

Председатель Городской Думы города Таганрога – Роман Валерьевич Корякин;

Директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» – Наталья Вячеславовна Давыдова.

Вместе с детьми – участниками Фестиваля «Футбол – школа жизни» на поле вышли именитые футболисты и ветераны спорта, Легенды Ростовского футбола ФК «РОСТСЕЛЬМАШ» Игорь Ханкеев и Михаил Куприянов.

Описывая ход матчей и передавая эмоции игроков, комментатору – Артему Шмельковуудалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Благодаря опытному наставнику – Дмитрию Градиленко ребенку с ОВЗ удалось прокомментировать игру. Мальчик с легкостью справился с задачей и удивил звездных гостей своими умениями и талантом.

Помимо турнира, участников ждали мастер-классы со звездными мастерами и ветеранами футбола – Дмитрием Градиленко и Дмитрием Богачевым. Такое взаимодействие между опытными и юными спортсменами способствует созданию дружелюбной и поддерживающей спортивной среды, где все участники могут учиться друг у друга, а также улучшению физических способностей и развитию необходимых навыков.

Для всех участников турнира были организованы творческие площадки, работали детские коллективы. После торжественного открытия участников ждала активная зарядка с мастерами спорта, многократными победителями Первенства России по Чир спорту. Такая разминка, особенно перед матчами, повышает заряд бодрости и энергии, повышает координацию и поднимает командный дух юным участникам, в том числе с ОВЗ. На площадке работала творческая мастерская по изобразительному искусству – «Рисуем Флаг Добра», в которой приняли участие 50 детей с ОВЗ из различных специализированных учреждений.

Атмосфера спортивного праздника царила повсюду, а интерактивные зоны не давали спортсменам заскучать ни на секунду! Тренеры ФК «Форте»: Денис Бережной и Дмитрий Чоп провели спортивные эстафеты для игроков, а по окончании турнира в пресс центре стадиона «Форте» 3 команды молодежи Таганрога встретились на увлекательной викторине. Начало интеллектуальной игры было положено с видео-подкаста «Рассудители мифов», автором которой является Игорь Давыдов. Эта игра — идеальный способ не только продемонстрировать свою эрудицию, но и узнать много нового о здоровом образе жизни и мире спорта.

Финалом турнира стала церемония награждения, где всем участникам вручили подарки от фонда, а победителям — медали, кубки и ценные призы от организаторов.

Победителями соревнований в старшей и младшей возрастных группах стали команды ФК «Форте».

Мы выражаем благодарность судейской бригаде федерации футбола г. Таганрога, тренерам ФК «Форте» и волонтёрам Таганрогского института имени А. П. Чехова за помощь в организации этого важного события!

Своими впечатлениями с нами поделились почетные гости турнира:

Лакаев Виталий Юрьевич , ранее исполнявший обязанности председателя спорткомитета: «Это то мероприятие, которое позволило провести операции и помочь детям. Сейчас мы видим, что в нашем и других городах живут те дети, которые действительно нуждаются в помощи. Благодаря фестивалю, мы услышали и увидели, кому нужно помочь. Я рад участвовать в данных проектах и помогать детям, спасибо вам, что вы задаете темп, чтобы задуматься, кто нуждается в помощи»

, ранее исполнявший обязанности председателя спорткомитета: «Это то мероприятие, которое позволило провести операции и помочь детям. Сейчас мы видим, что в нашем и других городах живут те дети, которые действительно нуждаются в помощи. Благодаря фестивалю, мы услышали и увидели, кому нужно помочь. Я рад участвовать в данных проектах и помогать детям, спасибо вам, что вы задаете темп, чтобы задуматься, кто нуждается в помощи» Игорь Ханкеев , ветеран спорта, футболист Ростовского футбола ФК «РОСТСЕЛЬМАШ»: «Дети сегодня были настолько счастливы, настолько довольны. Все, что происходило сегодня отложится в их памяти. Хочется поблагодарить организаторов турнира, он прошел на высочайшем уровне. Ребята остались довольны, их эмоции нужно было видеть! Когда мы показывали упражнения на поле, их глаза горели!»

, ветеран спорта, футболист Ростовского футбола ФК «РОСТСЕЛЬМАШ»: «Дети сегодня были настолько счастливы, настолько довольны. Все, что происходило сегодня отложится в их памяти. Хочется поблагодарить организаторов турнира, он прошел на высочайшем уровне. Ребята остались довольны, их эмоции нужно было видеть! Когда мы показывали упражнения на поле, их глаза горели!» Голубенко Елена Евгеньевна, заместитель директора МБУ ДО СШ №1 г. Таганрога: «Мы принимаем участие в фестивале давно: сначала мы собирали средства в помощь детям, потом приходили на матчи звезд в качестве болельщиков. Наши воспитанники с инвалидностью, дети с ОВЗ всегда очень хотели играть. В 2021 нашу команду пригласили поучаствовать в турнире. Дети еще год вспоминали это событие! Все были в восторге: дети, родители, тренеры!».

Фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра» — это не только спорт, но и важный инструмент для всестороннего развития детей, который помогает им расти здоровыми, уверенными и социально адаптированными личностями. Это плод совместной работы, сотрудничества на протяжении нескольких лет фонда с врачами, педагогами, тренерами и волонтерами во благо детей, которые нуждаются в этом. Спортивный праздник объединяет разные поколения, приобщает к здоровому образу жизни детей и взрослых.

Фестиваль «Футбол — школа жизни» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «РЖД».