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В Таганроге провели детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

editor
By editor
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Футбол – школа жизни
Фото предоставлено организаторами

30 мая 2025 года при поддержке Администрации города Таганрога, управления физической культуры и спорта г. Таганрог, Футбольного клуба «Форте» на стадионе «Форте Арена» в Таганроге по традиции состоялся детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни».

С 2008 года Благотворительный фонд «Под флагом добра» на регулярной основе проводит благотворительные мероприятия в Таганроге. Благодаря программам фонда адресную помощь на дорогостоящее лечение получили 700 детей. С 2021 года в Таганроге ежегодно проводится детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» для детей с ОВЗ и ТСЖ. Фестиваль начался с мастер-классов для 80 детей инвалидов. За эти годы в Таганроге были проведены благотворительные турниры, матчи, семинары и конференции. Уже второй год на площадке собираются организованные футбольные команды детей с ОВЗ из специализированных школ и общественных организаций, которые поддерживают детей инвалидов. Турнир стал большим детским инклюзивным праздником!

Наравне с командами детей с ОВЗ на футбольном поле стадиона «Форте Арена» по традиции встретились воспитанники младшей (2015-2016 г.) и старшей (2013-2014 г.) возрастных категорий из государственных общеобразовательных, спортивных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Таганрога и Ростовской области, включая воспитанников ФК «Форте». В этом году в фестивале приняли участие около 400 детей.

На открытии фестиваля с приветственными словами выступили:

  • Первый заместитель главы Администрации города Таганрога – Ирина Валериевна Голубева;
  • Председатель Городской Думы города Таганрога – Роман Валерьевич Корякин;
  • Директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» – Наталья Вячеславовна Давыдова.

Вместе с детьми – участниками Фестиваля «Футбол – школа жизни» на поле вышли именитые футболисты и ветераны спорта, Легенды Ростовского футбола ФК «РОСТСЕЛЬМАШ» Игорь Ханкеев и Михаил Куприянов.

Описывая ход матчей и передавая эмоции игроков, комментатору – Артему Шмельковуудалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Благодаря опытному наставнику – Дмитрию Градиленко ребенку с ОВЗ удалось прокомментировать игру. Мальчик с легкостью справился с задачей и удивил звездных гостей своими умениями и талантом.

Помимо турнира, участников ждали мастер-классы со звездными мастерами и ветеранами футбола – Дмитрием Градиленко и Дмитрием Богачевым. Такое взаимодействие между опытными и юными спортсменами способствует созданию дружелюбной и поддерживающей спортивной среды, где все участники могут учиться друг у друга, а также улучшению физических способностей и развитию необходимых навыков.

Для всех участников турнира были организованы творческие площадки, работали детские коллективы. После торжественного открытия участников ждала активная зарядка с мастерами спорта, многократными победителями Первенства России по Чир спорту. Такая разминка, особенно перед матчами, повышает заряд бодрости и энергии, повышает координацию и поднимает командный дух юным участникам, в том числе с ОВЗ. На площадке работала творческая мастерская по изобразительному искусству – «Рисуем Флаг Добра», в которой приняли участие 50 детей с ОВЗ из различных специализированных учреждений.

Атмосфера спортивного праздника царила повсюду, а интерактивные зоны не давали спортсменам заскучать ни на секунду! Тренеры ФК «Форте»: Денис Бережной и Дмитрий Чоп провели спортивные эстафеты для игроков, а по окончании турнира в пресс центре стадиона «Форте» 3 команды молодежи Таганрога встретились на увлекательной викторине. Начало интеллектуальной игры было положено с видео-подкаста «Рассудители мифов», автором которой является Игорь Давыдов. Эта игра — идеальный способ не только продемонстрировать свою эрудицию, но и узнать много нового о здоровом образе жизни и мире спорта.

Финалом турнира стала церемония награждения, где всем участникам вручили подарки от фонда, а победителям — медали, кубки и ценные призы от организаторов.

Победителями соревнований в старшей и младшей возрастных группах стали команды ФК «Форте».

Мы выражаем благодарность судейской бригаде федерации футбола г. Таганрога, тренерам ФК «Форте» и волонтёрам Таганрогского института имени А. П. Чехова за помощь в организации этого важного события!

Своими впечатлениями с нами поделились почетные гости турнира:

  • Лакаев Виталий Юрьевич, ранее исполнявший обязанности председателя спорткомитета: «Это то мероприятие, которое позволило провести операции и помочь детям. Сейчас мы видим, что в нашем и других городах живут те дети, которые действительно нуждаются в помощи. Благодаря фестивалю, мы услышали и увидели, кому нужно помочь. Я рад участвовать в данных проектах и помогать детям, спасибо вам, что вы задаете темп, чтобы задуматься, кто нуждается в помощи»
  • Игорь Ханкеев, ветеран спорта, футболист Ростовского футбола ФК «РОСТСЕЛЬМАШ»: «Дети сегодня были настолько счастливы, настолько довольны. Все, что происходило сегодня отложится в их памяти. Хочется поблагодарить организаторов турнира, он прошел на высочайшем уровне. Ребята остались довольны, их эмоции нужно было видеть! Когда мы показывали упражнения на поле, их глаза горели!»
  • Голубенко Елена Евгеньевна, заместитель директора МБУ ДО СШ №1 г. Таганрога: «Мы принимаем участие в фестивале давно: сначала мы собирали средства в помощь детям, потом приходили на матчи звезд в качестве болельщиков. Наши воспитанники с инвалидностью, дети с ОВЗ всегда очень хотели играть. В 2021 нашу команду пригласили поучаствовать в турнире. Дети еще год вспоминали это событие! Все были в восторге: дети, родители, тренеры!».

Фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра» — это не только спорт, но и важный инструмент для всестороннего развития детей, который помогает им расти здоровыми, уверенными и социально адаптированными личностями. Это плод совместной работы, сотрудничества на протяжении нескольких лет фонда с врачами, педагогами, тренерами и волонтерами во благо детей, которые нуждаются в этом. Спортивный праздник объединяет разные поколения, приобщает к здоровому образу жизни детей и взрослых.

Фестиваль «Футбол — школа жизни» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «РЖД».

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