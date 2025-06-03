Русский характер: фильмы о спорте

«Мистер Нокаут»

Фильм рассказывает о легендарном советском боксере Валерии Попенченко, шестикратном чемпионе СССР, двукратном чемпионе Европы, чемпионе Олимпийских игр 1964 года в Токио: о его детстве и юности, учебе и военной службе, начале спортивной карьеры и одержанных победах, и о дружбе с наставником, выдающимся тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем.

2022 г.

Режиссёр: Артём Михалков.

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Ангелина Стречина, Артур Ваха, Владимир Стержаков, Никита Зверев, Никита Григорьев, Никита Тарасов, Валерий Дьяченко, Виталий Коваленко и другие.

«Движение вверх»

Вдохновляющая история одной победы. Фильм о легендарном триумфе и о великом тренере, который совершил невозможное. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться, несмотря ни на что, талантливый тренер сделал все, чтобы советская сборная по баскетболу одержала верх над казавшейся непобедимой командой США и завоевала «золото» Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

2017 г.

Режиссёр: Антон Мегердичев.

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Александра Ревенко, Джон Сэвэдж, Кузьма Сапрыкин, Джеймс Тратас, Виктория Толстоганова и другие.

«Роднина»

Впервые на телеэкране – история великой фигуристки, легенды советского и мирового спорта Ирины Родниной, снятая по мотивам ее автобиографической книги «Слеза чемпионки» и вышедшая на большие экраны весной этого года.

2025 г.

Режиссёр: Константин Статский.

В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев.

Фото телеканала «Россия»