Counter-Strike 2 на высоте: шоу-матч со стримерами на границе стратосферы

Winline организовал первый в мире шоу-матч по Counter-Strike 2 воздухе с участием самых популярных русскоязычных стримеров. Игра состоялась во время авиаперелета из Москвы в Астану на частном брендированном джете WinAirLine. Это первый в истории матч по киберспортивной дисциплине, который прошел в воздушном пространстве на высоте 10 000 метров.

Участники вылетели в Казахстан, где проходил турнир PGL Astana 2025 — самое масштабное киберспортивное событие в СНГ-регионе за последние несколько лет. Капитанами команд выступили два ключевых российских стримера — Вячеслав «buster» Леонтьев (4,4 млн подписчиков на Twitch) и Владимир «bratishkinoff» Семенюк (3,4 млн подписчиков на Twitch).

В аэропорту «Внуково» инфлюенсеров ждал частный брендированный джет: борт WinAirLine оформили и с внутренней, и с внешней стороны. Самолет заранее оборудовали под шоу-матч — подготовили игровые ноутбуки, камеры, девайсы. Набрав высоту, стримеры сыграли друг против друга в формате 5×5. По результатам шоу-матча победу одержала команда bratishkinoff.

Кроме того, в матче приняли участие два наиболее удачливых зрителя — победители конкурса от Winline. Им повезло не только стать частью уникального события, но выиграть поездку на турнир PGL Astana 2025, включая проживание и перелет туда-обратно.

Владимир «bratishkinoff» Семенюк, стример (3,4 млн фолловеров на Twitch):

«Мы летели и играли в Counter-Strike! С — сама суть в том, насколько круто, что мы играли друг с другом в воздухе. Конечно, дома комфортнее, но ощущения при игре в самолете в тысячу раз круче, это самое необычное место — просто топ-1».

Вячеслав «buster» Леонтьев (4,4 млн фолловеров на Twitch):

«Если говорить о результатах, то победила команда Братишкина. Но это не главное — у нас же шоу-матч в самолете, о чем вообще речь? Мы играли больше ради того, чтобы просто сыграть, а не для результата. Понятно, что условия там не такие, как дома за компьютером. Это самое уникальное место, где я когда-либо играл».

После приземления стримеры прокомментировали этап плей-офф PGL Astana 2025 прямо с «Барыс Арены» на канале «buster». Инфлюенсеры находились в нескольких метрах от игровых мест и между матчами приглашали в эфир киберспортсменов. Среди них — Данил «donk» Крышковец из Team Spirit, Евгений «FL1T» Лебедев из Virtus.pro, Данил «molodoy» Голубенко из FURIA и Расмус «HooXi» Нильсен из Astralis.

За три дня или 32 ч. эфирного времени трансляции собрали более 8,2 млн просмотров с пиковым онлайном в 187 112 одновременных пользователей — это один из самых высоких показателей для комьюнити-кастов, неофициальных трансляций на киберспортивных турнирах.