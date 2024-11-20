В Театре Мимики и Жеста прошла премьера инклюзивного спектакля «Итак, мы начинаем!»

В московском Театре Мимики и Жеста состоялась необычная премьера: неслышащие актеры сыграли комедию дель арте по пьесе современного российского драматурга Николая Пропирного «Итак, мы начинаем!».

Премьера комедии стала возможной благодаря государственной поддержке, хотя задумывалась, по словам руководства театра, еще в начале 2024 года. Именно тогда театр обратился к автору с просьбой создать пьесу на трех актеров — смешную, легкую, и, что важно, — не перегруженную возможным реквизитом и декорациями, поскольку спектакль планировался, как гастрольный. Таким образом, перед автором стояла задача написать легкую для игры пьесу, перед режиссером — создать легкую для транспортировки постановку. В итоге проект был реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

Дело в том, что Театр Мимики и Жеста — театр для всей сраны. Он должен много гастролировать — так было задумано еще при его создании более шестидесяти лет назад — на русском жестовом языке играть нужно во всех регионах, донося театральное искусство до неслышащего зрителя. Театральные коллективы, даже самодеятельные, не говоря о профессиональных, работающие специально для людей с проблемами слуха, есть далеко не во всех регионах. Именно поэтому старейшему профессиональному театру, играющему на русском жестовом языке, необходимо много ездить по стране. Помимо приобщения публики в регионах к театральной культуре, театр способствует развитию жестового языка — ведь каждая новая постановка обогащает его новыми выразительными жестами. Масштабные постановки вывозить непросто (да и показывать — не везде есть подходящие площадки), а «Итак, мы начинаем!» — спектакль в жанре комедии дель арте, уличного, площадного театра. Таким образом, он буквально создан для разъездных показов.

Комедия дель арте — это праздник для зрителей, сюжеты комедии всегда просты и понятны, в свое время представлениями в этом жанре лечили хандру.

Комедия дель арте — это подарок для актера, здесь можно играть широко, ярко, сочно. Именно так и играли на премьере неслышащие актеры Театра Мимики и Жеста.

В классических пьесах мало возможностей для импровизации — они сдержаны сложным языком, в пьесе же, которую мы увидели, язык прост и понятен, а импровизация — одна из основ комедии дель арте. Это создает определенные сложности для актеров-дикторов, но они справляются блестяще — ловят каждый жест, каждую эмоцию, и придают роли именно ту интонацию, что несет глухой актер. Конечно, здесь сказывается многолетний опыт совместной творческой работы.

Жанр комедии дель арте определен автором пьесы Николаем Пропирным, как «вневременной, а потому всегда современный». Условность времени и места действия помогла найти ходы для смелого и выразительного решения спектакля. В комедии дель арте все персонажи называются масками, и у этих масок — Коломбины, Арлекина и Пьеро — есть свои характерные черты, особенности поведения, своя пластика. И все эти черты очень человечны и вполне узнаваемы.

Концепция музыкального решения основана на звучании камерного джазового ансамбля инструментов — как будто проигрывается старая пластинка. У каждого из трех героев есть своя музыкальная тема. Шутки и цитирование классиков в пьесе нашли отражение и в музыке к спектаклю: композитор Алексей Епишев мастерски переосмыслил различные «хитовые» мелодии — от увертюры к великой опере Россини до всеми узнаваемой музыкальной прелюдии к передаче «В мире животных».

В итоге, все получилось, как задумывалось — весело, озорно, легко. При этом очевидно, что спектакль «Итак, мы начинаем!» вполне подходит для гастролей, и, как нам стало известно, они уже планируются в 2025 году. В планах показать эту постановку в регионах России.