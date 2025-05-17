Выставка Катерины Бим «Искусство открытого сердца» открылась в Москве

В лобби пространстве отеля Palmira Business Club открылась персональной выставки художницы Катерины Бим в рамках арт-проекта «Искусство открытого сердца».

Art of Open Heart – направление в искусстве, которое помогает людям вернуться и найти себя в этом мире. Основная цель – донести любовь и мир в души людей, невзирая на вероисповедание, национальность и местоположение. Проект «Искусство открытого сердца» представляет синтез различных видов искусства.

Катерина Бим представит серию картин «Соединение», исследующую тему человеческих взаимоотношений через призму мифологии и символизма. Работы художницы, члена Творческого союза художников России, выставлялись в ведущих галереях страны и за рубежом. В мероприятии принялия участие саксофонист-виртуоз Сергей Мальцев, диджей и певица Наталия Бим.