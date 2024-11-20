Преодоление «Зависти»

В Музее-квартире А.Н. Толстого открылась выставка, посвященная знаменитому произведению Юрия Олеши.
Юрий Олеша – писатель талантливый, современник Алексея Толстого, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Валентина Катаева. Характер у Олеши был не простым, но талант искупал многое.
Воссозданное пространство романа «Зависть|, быт 20-х годов прошлого века, документы, воспоминания, фотографии, цитаты. Всё это можно увидеть в пространстве выставки.
И, конечно, Олеша не был бы Олешей, если бы в залах экспозиции не нашлось бы места для «Трех Толстяков». Мир бродячих цирковых артистов, забавных, мудрых и трогательных клоунов, алчных Толстяков ожидают зрителя. Выставка — мир чувств — от любви до зависти, презрения, но и благородства.
Марина АБРАМОВА,
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