РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Преодоление «Зависти»

editor
By editor
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зависть

В Музее-квартире А.Н. Толстого открылась выставка, посвященная знаменитому произведению Юрия Олеши.

Юрий Олеша – писатель талантливый, современник Алексея Толстого, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Валентина Катаева. Характер у Олеши был не простым, но талант искупал многое.

Воссозданное пространство романа «Зависть|, быт 20-х годов прошлого века, документы, воспоминания, фотографии, цитаты. Всё это можно увидеть в пространстве выставки.

И, конечно, Олеша не был бы Олешей, если бы в залах экспозиции не нашлось бы места для «Трех Толстяков». Мир бродячих цирковых артистов, забавных, мудрых и трогательных клоунов, алчных Толстяков ожидают зрителя. Выставка — мир чувств — от любви до зависти, презрения, но и благородства.

зависть

Марина АБРАМОВА,
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