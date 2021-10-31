В Театре Практика состоится премьера мультимедийного проекта SOLARIS

5 ноября 2021 года в Театре Практика (пространство второго корпуса Музея Москвы) пройдет премьерный показ мультимедийного проекта SOLARIS режиссёра Дмитрия Мелкина и арт-группы ППСС.

SOLARIS — мультимедийный театрально-выставочный проект Театра Практика, который с ноября 2021 и до осени 2023 года превратит пространство 2 корпуса Музея Москвы в место, где развернутся спектакль режиссера Дмитрия Мелкина и выставка арт-группы ППСC (Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски) с элементами дополненной реальности, разработанными группировкой Immerse Lab. Действие, погружающее в виртуальную вселенную, будет проходить в Музее Москвы раз в месяц, на четыре дня полностью меняя пространство Провиантских складов. Зрители смогут сами выбирать, какое измерение посетить: приобрести билет можно будет либо на выставку, либо и на спектакль, и на выставку. Проект SOLARIS становится частью репертуара Театра Практика, с лета 2021 года переехавшего в Музей Москвы. SOLARIS проходит в рамках Года науки и технологии, которым объявлен 2021 год.

«Солярис», знаменитый фантастический роман польского писателя Станислава Лема, описывающий взаимоотношения людей будущего c разумным океаном другой планеты, произвел фурор в СССР и во всем мире. На его основе был снят великий фильм Андрея Тарковского, получивший Гран-при Каннского фестиваля 1972 года. В год 100-летнего юбилея автора романа, SOLARIS возвращается в уникальном мультижанровом формате, в котором соединяется театр, современное искусство и дополненная реальность.

Цель проекта — обрисовать проблематику ближайшего будущего, стремительно становящегося настоящим: искусственный интеллект, связанные с ним фобии, страх другого и вытекающие из всего этого вопросы этического характера.

Что реально? Что симуляция? Чувствуем ли мы грань между ними? Что мы будем понимать под реальностью завтра?

О спектакле

SOLARIS — это спектакль, погружающий в виртуальную вселенную. В этой вселенной неизбежная встреча с самим собой становится для человека космической одиссеей.

Адаптацию фильма «Солярис» Дмитрий Мелкин разработал совместно с драматургом Екатериной Бондаренко. В команду проекта также входят номинант «Золотой маски» художник Александр Барменков, хореограф Александр Андрияшкин, саунд-дизайнер Дмитрий Павлюков и группа Race To Space.

Режиссёр спектакля Дмитрий Мелкин — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», активно работает как в России, так и в сотрудничестве с театральными лабораториями и компаниями во Франции, Нидерландах и Чехии. «Тарковский, «Солярис» в особенности — материал из далекого детства.

Вспоминается ч/б картинка на дачном телеке. Один из центральных мифов двадцатого века — порождающий сущности океан — в двадцать первом веке представляется метафорой цифровой эпохи. Солярис по своей конструкции — мелодрама в космосе: в центре — драма фантома, а малодушие и слабость человека следствие героики, которая разрабатывалась с архаических времен. И если античный герой выбирал судьбу-погибель оставаясь героем в веках, то сегодняшний герой это успешный эго-проект, запускающий очередной стартап. Наши SOLARIS – возможность посмотреть на героя в другой перспективе, поменять точку зрения», — Дмитрий Мелкин.

В спектакле заняты актёры Владимир Мишуков, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Мириам Сехон, Александра Черкасова-Служитель, Кристина Соболева

О выставке

Павел Пепперштейн — классик современного российского искусства — совместно с Соней Стереостырски и группировкой Immerse Lab исследует подсознание города как мыслящего организма. В рамках проекта состоится первая музейная выставка новой арт-группы ППСC (Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски) «Музей подсознания Москвы», которая станет отдельным измерением проекта. Десять масштабных работ художников будут выполнены в жанре phygital — каждый холст на выставке открывает портал в дополненную реальность, где сны и галлюцинации города обретают форму и плоть. Войти в дополненную реальность посетители выставки смогут с помощью специально разработанного группировкой Immerse Lab приложения Solaris app, доступного на всех платформах.

«Мыслящий океан планеты Солярис заглядывает в самую глубину подсознания своего гостя, достаёт оттуда самое пугающее и желанное — и делает реальным. Выставка SOLARIS — это погружение в это бессознательное города, в сны и галлюцинации урбанического организма, в «Музей подсознания Москвы», — говорит Павел Пепперштейн.

Проводником в мир переосмысления «Соляриса» станет виртуальный голосовой помощник Алиса от Яндекса, которая проложит дорогу между микрокосмом чувств и глобальным космосом. Оказавшись внутри специальных геометрических конструкций, воздействующих посредством звука и света, посетители выставки смогут получить уникальный чувственный опыт, услышав совершенно новые тексты, созданные нейросетью при многократном копировании и переосмыслении первоисточника. Алиса создала тексты на основе отрывков из сценария к фильму «Солярис» Андрея Тарковского, рефлексии художника Павла Пепперштейна и адаптивного текста пьесы, которую увидит зритель. К отрывкам можно будет вернуться и после посещения выставки, попросив Алису на своем устройстве включить «Метасолярис».

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