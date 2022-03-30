27 марта 2022 года в театре «Русская песня» состоялась премьера детского спектакля «По щучьему велению»!

Дети особенные зрители – это абсолютная искренность эмоций, и потому артисты испытывают особенное волнение на детских премьерах.

В этот день наши маленькие гости попали в настоящую зимнюю сказку, да что там говорить, даже уже начавшаяся на улице весна сменилась снегопадом, казалось, и природа поддержала нашу премьеру в этот день. Веселье начиналось, стоило только переступить порог театра! Ведущий Андрей Шачнев и солисты ансамбля «Славяне» завлекали гостей в водоворот веселья: хороводы, песни, веселые конкурсы с розыгрышами призов и билетов в театр, фотозона с самой настоящей печкой, почти как у Емели, зона для рисования, где можно было разукрасить афишу нашего спектакля.

Художественный руководитель театра, Надежда Георгиевна Бабкина присутствовала как на самой премьере, так и на празднике в фойе, с удовольствием покружилась в хороводах и пообщалась с звездными гостями театра, посетившими нашу премьеру вместе со своими детьми. Среди гостей присутствовали: Народный артист России Андрей Ильин, Народный артист России Владимир Стеклов, Заслуженный артист России Валерий Яременко, Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Во время спектакля то и дело раздавался смех и аплодисменты, а кое-кто из маленьких гостей пускался в пляс, выходя в проход между рядами. А это лучший отклик к действу, происходящему на сцене. Сказка, знакомая всем, сплетенная с песнями в исполнении замечательных вокалистов фолк – группы «Россияне», ансамбля «Славяне», живая музыка от фолк – рок группы «После 11», танцевальные номера в исполнении артистов балета «Живая планета» и ансамбля танца «Русские сезоны», красочное световое оформление и декорации, — все это сделало спектакль по настоящему ярким и запоминающимся.

В финале спектакля со сцены прозвучали слова благодарности артистам и службам театра от режиссера спектакля, Сергея Михайловича Ковальчика.

Фото — Егор НИКОЛАЕВ

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