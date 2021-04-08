«Мосэстрада» приглашает на моноспектакль-концерт о жизни великой Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете – Женщина в любви»

16 апре­ля 2021 года в кон­церт­ном зале «Мосэст­ра­да» (Москва, Суво­ров­ская пло­щадь, д. 2 стр. 1) прой­дёт моно­спек­такль-кон­церт о жиз­ни вели­кой Эдит ПИАФ «Жизнь в розо­вом цве­те – La vie en rose – Жен­щи­на в люб­ви». В роли Эдит Пиаф – автор сце­на­рия и режис­сер, актри­са теат­ра и кино, певи­ца Але­на Биккулова.

Любовь и сча­стье, разо­ча­ро­ва­ния и боль, взле­ты и паде­ния – все это о жиз­ни вели­кой Эдит. Все ее пес­ни о люб­ви, о жиз­нен­ных кол­ли­зи­ях, о любов­ных пере­жи­ва­ни­ях и ранах, кото­рые нано­сит судь­ба. В них каж­дый узна­ет себя. Эдит Пиаф про­жи­ла нелег­кую жизнь. Она поте­ря­ла люби­мо­го чело­ве­ка, един­ствен­ную дочь, пере­жи­ла 4 авто­ка­та­стро­фы и 7 опе­ра­ций. Коро­ле­ва фран­цуз­ско­го шан­со­на про­жи­ла все­го 48 лет. Но жизнь Пиаф про­дол­жа­ет­ся в пес­нях. И ее голос для мил­ли­о­нов поклон­ни­ков оста­ет­ся сим­во­лом Франции.

Боль­шая ред­кость, что­бы артист выра­жал на сцене свои чув­ства так глу­бо­ко и так серьез­но, как это дела­ла Эдит Пиаф.

Сюжет спек­так­ля осно­ван на вос­по­ми­на­ни­ях самой Эдит, опи­сан­ных в кни­ге ее мему­а­ров «Моя жизнь». В этот вечер каж­дый зри­тель, без пре­уве­ли­че­ния, откро­ет для себя насто­я­щую Эдит Пиаф, кото­рая из глу­би­ны вре­ме­ни пред­ста­нет перед ваши­ми гла­за­ми. У вас есть уни­каль­ная воз­мож­ность услы­шать ее зна­ме­ни­тые пес­ни и про­чув­ство­вать то, чем жила вели­кая шан­со­нье. Перед вами раз­вер­нет­ся эмо­ци­о­наль­ный рас­сказ о люб­ви, лишен­ный лож­ной стыд­ли­во­сти, рас­сказ о разо­ча­ро­ва­ни­ях, тре­во­гах, три­ум­фаль­ных взле­тах, об оди­но­че­стве и сча­стье, о воз­люб­лен­ных и о дру­зьях, о Шар­ле Азна­ву­ре и Иве Мон­тане, став­ших бла­го­да­ря Эдит Пиаф зна­ме­ни­ты­ми арти­ста­ми Фран­ции. Впер­вые за всю исто­рию вос­по­ми­на­ний о вели­кой певи­це вопло­ще­ние арти­стиз­ма, мощ­но­го голо­са и жиз­нен­ной дра­ма­тур­гии спле­тут­ся воеди­но бла­го­да­ря уни­каль­ной мно­го­гран­но­сти талан­та Алё­ны Бик­ку­ло­вой, кото­рая так­же явля­ет­ся авто­ром сце­на­рия и режис­се­ром это­го спектакля.

Несмот­ря на любовь слу­ша­те­лей, жизнь Эдит Пиаф, пол­но­стью посвя­щен­ная песне, дела­ла ее одинокой...

«Пуб­ли­ка втя­ги­ва­ет тебя в свои объ­я­тия, откры­ва­ет свое серд­це и погло­ща­ет тебя цели­ком. Ты пере­пол­ня­ешь­ся ее любо­вью, а она —тво­ей. Потом в гас­ну­щем све­те зала ты слы­шишь шум ухо­дя­щих шагов. Они еще твои. Ты уже боль­ше не содро­га­ешь­ся от вос­тор­га, но тебе хоро­шо. А потом ули­цы, мрак, серд­цу ста­но­вит­ся холод­но, ты одна». Эдит Пиаф

Алё­на Бик­ку­ло­ва извест­на по теле­се­ри­а­лам «Дыши со мной», «Вкус гра­на­та», «Татья­нин день», «Бан­дит­ский Петер­бург» и мно­гим дру­гим. Явля­ет­ся авто­ром успеш­ных в Рос­сии и за рубе­жом моно­спек­так­лей. Соль­ные кон­цер­ты и моно­спек­так­ли Алё­ны Бик­ку­ло­вой успеш­но про­хо­дят в Санкт-Петер­бур­ге, Москве и дру­гих горо­дах Рос­сии и Европы.

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