«Мосэстрада» приглашает на моноспектакль-концерт о жизни великой Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете – Женщина в любви»

16 апреля 2021 года в концертном зале «Мосэстрада» (Москва, Суворовская площадь, д. 2 стр. 1) пройдёт моноспектакль-концерт о жизни великой Эдит ПИАФ «Жизнь в розовом цвете – La vie en rose – Женщина в любви». В роли Эдит Пиаф – автор сценария и режиссер, актриса театра и кино, певица Алена Биккулова.
Любовь и счастье, разочарования и боль, взлеты и падения – все это о жизни великой Эдит. Все ее песни о любви, о жизненных коллизиях, о любовных переживаниях и ранах, которые наносит судьба. В них каждый узнает себя. Эдит Пиаф прожила нелегкую жизнь. Она потеряла любимого человека, единственную дочь, пережила 4 автокатастрофы и 7 операций. Королева французского шансона прожила всего 48 лет. Но жизнь Пиаф продолжается в песнях. И ее голос для миллионов поклонников остается символом Франции.
Большая редкость, чтобы артист выражал на сцене свои чувства так глубоко и так серьезно, как это делала Эдит Пиаф.
Сюжет спектакля основан на воспоминаниях самой Эдит, описанных в книге ее мемуаров «Моя жизнь». В этот вечер каждый зритель, без преувеличения, откроет для себя настоящую Эдит Пиаф, которая из глубины времени предстанет перед вашими глазами. У вас есть уникальная возможность услышать ее знаменитые песни и прочувствовать то, чем жила великая шансонье. Перед вами развернется эмоциональный рассказ о любви, лишенный ложной стыдливости, рассказ о разочарованиях, тревогах, триумфальных взлетах, об одиночестве и счастье, о возлюбленных и о друзьях, о Шарле Азнавуре и Иве Монтане, ставших благодаря Эдит Пиаф знаменитыми артистами Франции. Впервые за всю историю воспоминаний о великой певице воплощение артистизма, мощного голоса и жизненной драматургии сплетутся воедино благодаря уникальной многогранности таланта Алёны Биккуловой, которая также является автором сценария и режиссером этого спектакля.
Несмотря на любовь слушателей, жизнь Эдит Пиаф, полностью посвященная песне, делала ее одинокой...
«Публика втягивает тебя в свои объятия, открывает свое сердце и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься ее любовью, а она —твоей. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Они еще твои. Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо. А потом улицы, мрак, сердцу становится холодно, ты одна».
Эдит Пиаф
Алёна Биккулова известна по телесериалам «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день», «Бандитский Петербург» и многим другим. Является автором успешных в России и за рубежом моноспектаклей. Сольные концерты и моноспектакли Алёны Биккуловой успешно проходят в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России и Европы.
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