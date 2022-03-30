Цикл лекций «Металл в архитектуре»

Современная архитектура немыслима без применения металла так же, как архитектура античной Греции — без технологий обработки камня, а Древнего Рима – промышленного производства кирпича по всей империи. Цикл лекций посвящен истории использования металла в русской и мировой архитектуре от первых чугунных сооружений XVIII века до сверхпрочных стальных конструкций XX столетия.

Лектор — Марк Акопян, искусствовед, старший научный сотрудник Государственного Музея Архитектуры им А.В. Щусева, специалист по отечественной архитектуре XX века.

1 апреля, пятница, 19:00, Чугун. Зарождение металлической архитектуры

На первой лекции на примере Николаевского моста (1850) и купола Исаакиевского собора (1837-1841) в Санкт-Петербурге, Орлеанской галереи (1821-1831) в Париже, и некоторых других построек мы рассмотрим, как новый материал осмысляли архитекторы первой половины XIX века.

8 апреля, пятница, 19:00, Сталь. Новые горизонты

Бурное развитие машинного производства, прогресс в металлообрабатывающей промышленности, новые методы конструирования и расчета оказали огромное влияние на развитие металлической архитектуры. Одним из героев нашей лекции станет французский инженер Гюстав Эйфель, известный как автор трехсотметровой стальной башни на Всемирной выставке 1889 года в Париже.

15 апреля, пятница, 19:00, Владимир Шухов. Пионер современной архитектуры

Шухов сыграл определяющую роль в формировании эстетики металлической архитектуры. Разработанные им открытые пространственные конструкции стали важным мотивом и в современной архитектуре. На лекции речь пойдет об инженерных нововведениях Шухова, где подробно рассмотрим основные типы новаторских конструкций.

Билеты на лекцию можно приобрести в кассе музея, в день лекции, непосредственно перед её началом.

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