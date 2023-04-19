Человек в кадре и за кадром. Интервью с Андреем Гуркиным

Как меняется (и меняется ли) восприятие оператора, когда он сам попадает под прицел камеры? Какова его операторская роль в мире гаджетов, где каждый может снять собственное «кино» на айфон? Кто он прежде всего — художник или технический специалист?

«Если будешь доволен своим изображением, то тебе нужно уходить» — так говорят в этой серьезной мужской профессии. Но как понять, что движешься в верном направлении?

Личным опытом и историей путешествия в мир кинематографа поделился Андрей Гуркин, оператор-постановщик, актер и продюсер, на счету которого 38 работ («Подольские курсанты», «Учености плоды», «Позывной ЖУРАВЛИ», «Провокатор», «Чудотворец», «Лектор», «Приплыли!», «Вахтовый метод», «Город», «Бой с тенью» и др.), соучредитель студии XOVP, занимающейся внедрением технологий дополненной реальности в киноискусство.

И «подсветил» другие важные вопросы: о преемственности операторской школы, эволюции технологий в кинематографе, доли спонтанности в творческом процессе и связанных с этим трудностях.

Читайте интервью с Андреем Гуркиным на сайте СМИ АртМосковия, а чуть позже — в готовящемся к выпуску новом проекте редакции: книге о выдающихся личностях России и зарубежных стран #артмосковиявлицах».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.