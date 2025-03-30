Во Флоренции состоялась встреча, посвященная этикетной культуре

28 марта в одном из престижных мест Флоренции Villa Medicea del Poggio Imperiale по инициативе Ассоциации «Vivere il Poggio» прошла встреча по обсуждению важности использования этикетной культуры в обществе опираясь на опыт и последнюю книгу Юлии и Алеси Савицких «Этикет: социальное возрождение» / «Galateo: Rinascita Sociale» di Alesia e Yuliya Savitskaya.

Модератор встречи Президент Ассоциации «Vivere il Poggio» Barbara Cardinali.

В рамках мероприятия выступили:

историк, писатель, арт критик Ugo Barlozzetti;

специалисты в области этикета, авторы книг и программ по этикету Юлия и Алеся Савицкие.

Обсуждалась проблематика упадка культуры в обществе; взаимодействие учащихся и педагогов; отсутствие должного уважения к окружающим; важная роль этикета в обществе и его не популярность и игнорирование в современных реалиях.

В середине апреля на Villa Medicea del Poggio Imperiale запланировано продолжение этой инициативы и встреча с молодежью.