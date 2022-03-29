В Тобольске подвели итоги первого фестиваля актуального кино

27 марта в Драматическом театре имени Ершова состоялась торжественная церемония закрытия I Открытого российского фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», на которой были подведены итоги фестиваля.

Полнометражное жюри возглавил актер Андрей Руденский. В состав жюри вошли лауреат российских и международных фестивалей, режиссер Тимофей Жалнин и киновед, автор книг о кино Наталья Тендора.



Жюри оценивало полнометражный конкурс из 9 фильмов и присудило следующие призы:

Лучший фильм (Гран-При) – «МЕЖСЕЗОНЬЕ», реж. Александр Хант;

Лучшая режиссура – Валентин Макаров, фильм «Джулур: мас-рестлинг»;

Лучший сценарий – Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Наталья Милашкина, фильм «Бабки» (реж. Н. Владимиров);

Лучшая женская роль – Евгения Виноградова, фильм «Межсезонье» (реж. А. Хант);

Лучшая мужская роль – Гаврил Менкяров, фильм «Джулур: мас-рестлинг» (реж. В. Макаров);

Лучшая операторская работа – Наталья Макарова, фильм «Межсезонье» (реж. А. Хант).

Призом кинопрессы «За умение виртуозно ходить по краю, не падая, а взлетая» был отмечен фильм «Лебединое озеро» (реж. Антон Бильжо). Диплом оргкомитета с формулировкой «За человечность в каждом кадре, за актуальность и гуманизм» получил фильм «Райцентр» (реж. Наталья Назарова). Актриса Анна Годовальникова, получая диплом, отметила, что мечтала бы снять документальный фильм о Тобольске.

Жюри короткометражного конкурса возглавила режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино (Москва) Екатерина Головня. Также короткий метр оценивали режиссер, актриса, художник, певица Полина Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко. Короткометражный конкурс состоял из 17 фильмов. Жюри присудило следующие награды:

Лучший короткометражный фильм – «ХОЛОДНО», реж. Данил Иванов;

Лучшая режиссура – Екатерина Герм-Уварова, Алексей Сапрыкин, фильм «Высшие уровни»;

Диплом жюри «За оригинальность идеи и чистоту жанра» — фильму «Сборы», реж. Наталья Гуркина

На церемонии закрытия были также вручены призы за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Лауреатами этих наград стали народный артист России Аристарх Ливанов и народный артист России Сергей Шакуров. В церемонии приняли участие Елена Майер, директор департамента культуры Тюменской области, Яна Зубова, первый заместитель Главы города Тобольск, и Елена Бельская, начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО «ЗапСибНефтехим».

«Сегодня нас объединили два события – Международный день театра и закрытие фестиваля «Алафейская гора». Нет более близких и смежных направлений в культуре, чем театр и кино. Они окрыляют и вдохновляют, — поделилась Елена Владимировна Майер, — Для нас очень значимо, что этот кинофестиваль проходит в центре Сибири, в Тобольске». Участниками церемонии закрытия стали известные кинематографисты, театральные и общественные деятели, среди которых актеры Дмитрий Ермак, Анастасия Денисова, Олег Харитонов, Александр Григорьев, Дарья Егорова, Максим Колосов и другие. Заслуженная артистка России Дарья Мороз, завершая церемонию закрытия, вспомнила слова знаменитого режиссера Бернардо Бертолуччи, и отметила, что «…кино и театр объединяет. Мы помогаем людям чувствовать себя менее одинокими».

Фестиваль «Алафейская гора» проходил с 23 по 27 марта 2022г. в г. Тобольске Тюменской области. Гости и участники фестиваля – известные кинематографисты – приняли участие в фестивальных мероприятиях: 12 киносеансах, на которых было показано 26 фильмов, 16 мастер-классах, 5 спектаклях, а также концертных программах и творческих вечеров, дискуссиях и пресс-конференции.

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