В Якутске завершился II Молодежный фестиваль Muus uSTAR

26 марта 2022 года, в Якутии, завершился Второй молодежный фестиваль Muus uSTAR. В мероприятии на основной площадке приняли участие более 3 тысяч юношей и девушек со всей республики, всего офлайн на 19 площадках было задействовано более 16 тысяч человек. К онлайн-трансляции присоединились 300 тысяч участников, в том числе из других регионов Дальнего Востока, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Крыма.

Открытие фестиваля состоялось в СК «Триумф», там же прошло награждение победителей конкурсов, прошедших в рамках 13 треков – от искусства и танцев до науки и спорта, от экологии и молодого бизнеса до киберспорта и IT-индустрии. К участникам мероприятия обратился глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что в республике развивается много креативной и талантливой молодежи.

«Я рад, что в Якутии растет патриотичная молодежь, молодежь нового времени, которая любит свою страну и республику. Сегодня нашей стране очень нужна ваша поддержка, и я уверен, что каждый из вас не просто на словах, а на деле является патриотом. Мы верим в вас. Вы замечательные и талантливые. Уверен, что при поддержке наших гостей – звезд спорта, культуры, науки, которые приехали к нам на фестиваль Muus uSTAR, вы станете еще лучше, достигнете еще высоких успехов и покорите весь мир», – заявил глава Якутии.

Также к участникам обратилась соорганизатор фестиваля Ольга Грищенко, которая рассказала, что интерес к молодежному фестивалю возрос в несколько раз.

«Мы развиваемся с прежней командой, в том числе с ребятами из Якутии. У нас огромное количество проектов, большая инициатива и намного больше внимания. Появилось много звезд, ребят, которые создают проекты совместно с прошлогодними хедлайнерами, их в этом году намного больше, львиная доля из которых имеют прикладной характер. У многих участников есть все шансы в будущем представлять страну уже на международных мероприятиях», – сообщила Ольга Грищенко.

Хедлайнерами фестиваля этого года стали хореограф Егор Дружинин, гимнастки Арина и Дина Аверины, фигуристка Аделина Сотникова, актриса, резидентка «Comedy Woman» Мария Кравченко, российские блогеры, журналисты, музыканты, ученые, предприниматели и эксперты самых разных отраслей. Ведущими стали шоумен Антон Комолов и актер Михаил Башкатов. Под руководством экспертов ребята принимали участие в мастер-классах, флэшмобах и образовательных кластерах. Так, в рамках конкурса Science Slam студенты и педагоги делились с аудиторией своими исследованиями. В концерте художественной гимнастики выступили более 100 юных участниц. Победителям конкурса чтецов в рамках трека «Литература» призы вручил космонавт из отряда Роскосмоса Иван Вагнер.

Директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, который стал приглашенным экспертом трека «Мультипликация и анимация», подчеркнул, что у аниматоров республики есть амбиции выходить на федеральный уровень.

«Очевидно, что в Якутии есть грандиозный эпос, и это эпическое мышление сказывается на тех идеях, которые предлагают ребята. Я вижу, что у них есть амбиции выходить на федеральный уровень. Мы как раз обсуждали, как интерпретировать идеи, которые сейчас выглядят как локальные, чтобы они вышли на федеральный уровень», – сказал директор «Союзмультфильма».

Руководитель региональных представителей ВКонтакте Татьяна Маркина отметила, что формат фестиваля позволяет раскрывать новые таланты.

«Фестиваль раскрывает новые таланты, причем в разных направлениях. Вчера мы были в медиацентре «Сахамедиа», где общались с участниками трека «Журналистика и блогинг». Для блогинга есть простор, и каждый человек может найти свою нишу», – сказала Татьяна Маркина.

Во второй день фестиваля состоялось ледовое представление, сочетающее фигурное катание и фаер-шоу. Для гостей выступила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, которая ранее также дала мастер-класс для молодых фигуристов. В рамках меппинг-шоу здание «Триумфа» украсили красочные световые проекции. Завершили мероприятие шоу дронов и торжественный фейерверк.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Саха (Якутия) и Росмолодёжь.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.