В канун светлого праздника Рождества Христова в Центральном Доме Российской Армии состоялся показ мюзикла «#Сказка по-новому», зрителями которого стали дети военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине.

Ребята совершили захватывающее сказочное путешествие, действие в котором последовательно происходит то в студеном лесу Тридевятого царства, то в экзотическом Шемоханском царстве, то в знойной пустыне, то на просторах бушующего океана. Где в числе героев – Баба Яга, царевич Алеша, властная царица Василиса, восточная красавица Будур, мудрый султан, коварный визир Джафар, злая колдунья кобра Нагайна … и обязательные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка.

Зрители не только наблюдали за всем происходящем на сцене, но и стали участниками весёлых игр, включенных в сценарий постановки.

«Всем известно, что настоящие, искренние и благородные чувства закладываются в самом раннем возрасте. Наш детский мюзикл посвящен именно таким чувствам: дружбе, верности, любви. Мы очень хотим, чтобы он подарил нашим зрителям позитивные эмоции, особенно тем маленьким зрителям, чьи отцы сейчас выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Многие из детей уже понимают, что у папы сложная, опасная, но в тоже время благородная и ответственная работа. Наша задача – не только подарить детям чувство радости и прикосновения к волшебству, но и способствовать их духовному развитию с юных лет», - подчеркнула художественный руководитель ЦДРА, режиссер-постановщик мюзикла Ирина Титова.

«#СказкаПоНовому» — это яркий, зрелищный и динамичный проект, раскрывающий современный взгляд на весьма популярный, особенно среди юных зрителей, жанр сказки.

Особую роль в этом спектакле играют яркие хореографические номера в стиле милитари, например, танец службы безопасности Бабы Яги в тридевятом царстве, да и сама Баба Яга в камуфляже, солнцезащитных очках и на гироскутере выглядит прогрессивно и в духе времени. Когда действие сказки переносится в пустыню Востока, то невозможно не очароваться танцем и костюмом Кобры Нагайны.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.