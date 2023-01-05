«Волшебный зонтик» «Московского театра иллюзии» преодолел законы гравитации и оживил любимые игрушки

Спектакль начинается с появления озорного волшебника Оле Лукойе, который раскрывая свой магический цветной зонтик, поведает сказочные истории и приключения персонажей Андерсена так, что у маленьких зрителей и их родителей захватывает дух. Вернее, зонтиков было сразу много, один из них Оле Лукойе в элегантном камзоле распахивал перед зрителем, другие перемещались по сцене наподобие гигантских колес, а третьи медленно парили над залом. Постановка включает в себя еще три истории - «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды» и «Оловянный солдатик». Сцена изящно и богато декорирована, причем погружение публики в волшебную атмосферу спектакля происходило еще до начала спектакля. Интерьер старинного особняка с большим камином и часами дополняют исполинские канделябры, портрет Г.Х. Андерсена, массивная книга сказок и величественный двухметровый трон намекали на то, что зрителей ждет очень неординарное представление.

Во многих сценах спектакля победа над гравитацией была полной и безоговорочной. Чего только стоит перемещение живой куклы по воздуху, имеющей под ногами только колыхающуюся легкую шаль. С этой же героиней происходили и другие не менее удивительные метаморфозы. Стоило ей спрятаться в таинственный ящик, как в него со всех сторон начинали вставлять полые трубы внушительного диаметра, так что даже для худенькой девушки внутри абсолютно не оставалось места. Но потом она появлялась из своего заточения целой и невредимой. Еще сильнее поражал воображение трюк с бумажной танцовщицей из «Стойкого оловянного солдатика». Вот она скрылась за часами — и буквально через мгновение материализовалась в закрытой со всех сторон деревянной клетке в совершенно другой части сцены.

Спектакль «Волшебный зонтик» по праву можно считать одним из красивейших детских представлений в столице. Это буйство красок и фейерверк ярких эмоций. Новелла «Цветы маленькой Иды» представляет собой карнавал с замысловатыми танцами, веселыми песнями и необычными костюмами домашних растений. Происходящее на сцене удачно дополняется видеорядом на светодиодном экране, как бы открывает дверь в иное измерение, но при этом не противоречит по своей цветовой гамме и стилистике сказочного оформления. Удивительно красивые сказочные костюмы персонажей вызывают восторг и аплодисменты.

Все истории спектакля объединены по принципу оживающих на глазах у публики игрушек. Дети учатся смотреть совершенно иными глазами на своих любимых солдатиков, кукол и фарфоровых китайских болванчиков. Маленькие зрители вместе актерами жонглировали светящимися небесными звездочками. Вот уж воистину: о создателях «Волшебного зонтика» отнюдь нельзя сказать, что они звезд с неба не хватают! Правда, при этом не забывают аккуратно возвращать их на место чистыми и обновленными.

Фото - Александр АВИЛОВ

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