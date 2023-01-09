В Москве прошла большая премьера музыкального спектакля «Ночь счастливых надежд»

В первые дни 2023 года на новейшей концертной площадке страны LIVE Арена прошла серия сказочных музыкальных спектаклей «Ночь Счастливых Надежд». Четыре дня полных аншлагов, более 20 000 зрителей, звёздный актёрский состав, невероятная атмосфера праздника и, конечно, подарки от Деда Мороза каждому гостю.

Хабиб

Надин Серовски

Ирина Леонова

Рабиа Халилли и Владимир Ермак

Филипп Киркоров, Милана Хаметова, Катерина Шпица, Алёна Ланская, Хабиб, Lina Lee, Гарик Зебелян, Ладислав Бубнар, Никита Бурячёк, Николай Демидов и многие другие артисты перевоплотились в героев спектакля-иллюзии и подарили незабываемые эмоции гостям шоу. Рассказчиком этой сказки стал известный российский диктор — Владимир Александрович Березин.

Гостями шоу стали Хабиб, блогер Надин Серовски, Ирина Леонова, Рабиа Халилли, Владимир Ермак.

Эта новогодняя сказка подарила зрителям ощущение тепла и уюта в кругу семьи, отвлекла от повседневных забот и сделала каждого гостя представления соучастником волшебной новогодней истории.

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