В возрасте 90 лет ушел из жизни художник Алексей Дементьевич Шмаринов

Российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня 2023 года ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик Отделения графики (1995) и член Президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933-2023). Весной ему исполнилось 90 лет.

Представитель знаменитой художественной династии, выдающийся отечественный график и живописец, деятель культуры, широко известный у нас в стране и за рубежом. Главная тема творчества художника – героическая история и современная жизнь России, самобытная красота родной земли. Увидеть в природе и показать в своих произведениях божественную красоту мироздания - такую сверхзадачу ставил в многочисленных пейзажных образах автор.

А.Д.Шмаринов в совершенстве владел многими графическими техниками, успешно занимается станковой графикой, иллюстрированием и оформлением книг. Знаток русских исторических текстов и летописей, он является составителем и художником получившей мировое признание серии фундаментальных книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом». Им созданы большие станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье» и другие. Широкий общественный резонанс получила публицистическая серия «Сохраним нашу Землю».

С 1997 года являлся бессменным руководителем Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве, Алексей Дементьевич внёс свой весомый вклад в развитие отечественного художественного образования, сохранения культурного наследия.

Российская академия художеств выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова.

Фото - Виктор БЕРЁЗКИН, РАХ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.