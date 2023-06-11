В библиотеку приложения «Живые страницы» вошел роман Марины Степновой «Сад»

В библиотеке мобильного приложения для интерактивного чтения «Живые страницы», совместного проекта компании Samsung Electronics и группы Tolstoy Digital, стало доступно новое произведение современной литературы — роман Марины Степновой «Сад». Книга вошла в приложение при поддержке «Редакции Елены Шубиной» Издательства АСТ.

В меню приложения есть разделы с расширенной информацией об авторе, героях, времени, местах, событиях, описанных в произведениях. Например, поскольку действие романа «Сад» охватывает почти весь XIX век, а также времена правления Ивана Грозного, в сценарии «Судьбы» пользователям приложения доступна хронология событий произведения, откуда они могут перейти в любой эпизод книги.

Один из героев романа «Сад» — брат В.И. Ленина Саша Ульянов. Вместе с ним пользователи приложения пройдут путь от гимназической скамьи до покушения на императора. Эти исторические факты также вплетены автором в повествование.

В 2021 году Марина Степнова с книгой «Сад» стала обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей» литературной премии «Ясная Полна», соучредителями которой являются компания Samsung Electronics и музей-усадьба Ясная Поляна. Роман набрал 41% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.

«Живые страницы» — интерактивная энциклопедия, которая позволяет изучать литературу в новом формате.

«Приложение “Живые страницы” — уникальный проект, не имеющий аналогов. С его помощью компания Samsung и группа Tolstoy Digital вдохновляют пользователей заново узнать хорошо знакомые классические произведения, а также вдумчиво прочесть повести и романы выдающихся современных писателей. Развивая приложение и пополняя его библиотеку, мы помогаем популяризировать литературу и чтение. Этот культурный проект занимает важное место в корпоративной социальной деятельности Samsung Electronics», — прокомментировал вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.

На сегодняшний день в библиотеку мобильного приложения «Живые страницы» входят произведения русских классиков, в том числе: «Мертвые души», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Детство. Отрочество. Юность», «Преступление и наказание», «Идиот», «Двенадцать стульев», «Тихий Дон», «Обломов», а также современные произведения — книги лауреатов премии «Ясная Поляна»: романы «Лавр» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Сад» Марины Степновой. Кроме того, в библиотеке доступны пьесы «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад» и «Гроза» в формате чата мессенджера. Каждая книга в приложении сопровождается интерактивными сценариями и комментариями экспертов, которые помогают лучше понять то или иное произведение и его контекст.

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