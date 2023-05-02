Дизайнер с мировым именем Валентин Юдашкин – ещё одна потеря в мире российской моды

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка в Московской области. Его дед был профессиональным портным, поэтому детство будущего кутюрье прошло среди выкроек и тканей. Вскоре в мальчике проснулся художественный талант, при этом главными сюжетами его рисунков были платья для кукол. Когда подошло время выбирать профессию, у него сомнений не было – только дизайн модной одежды.

Обучаясь на факультет моделирования Московского индустриального техникума, был лучшим на курсе студентом, завершив обучение с «красным» дипломом. Преддипломную практику проходил у Вячеслава Зайцева. На «отлично», защитил сразу две дипломных работы — «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Мировая слава Валентина Юдашкина началась с показа коллекции «Фаберже» в 1988 году на Неделе высокой моды в Париже. На необычные объемные платья, расписанных узорами в русском стиле и напоминающих причудливые пасхальные яйца знаменитого ювелира обратили внимания знатоки высокой моды с мировым именем. А одно из платьев «Фаберже» было выкуплено Музеем костюма в Лувре.

Парижский успех открыл Юдашкину дорогу к созданию собственного модного дома в Москве в 1993 году.

Валентин Юдашкин — один из немногих дизайнеров из мира высокой моды, с которым хорошо знакомы и рядовые потребители. Его наряды можно было увидеть не только на светских приемах. В 1993, 1996 и 1998 годах Юдашкин разрабатывал униформу для олимпийской сборной России. В 1997 он создал новую униформу для стюардесс «Аэрофлота», а в 2007 — парадную униформу для российской армии.

Модельер с мировым именем, с безупречным вкусом и чувством стиля, он создавал не просто одежду — настоящие произведения искусства. А его показы всегда становились грандиозным событием в мире моды.

2 мая 2023 года, на 60-м году жизни, Валентин Юдашкин ушёл из жизни.

Фото из открытых источников

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