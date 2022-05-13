Похудеть к лету, встретить день рождения и влюбиться…

Как свой день рождения отпраздновал Филипп Киркоров? Кто из звездных друзей пришел его поздравить? Сколько миллионов певец потратил на торжество? И почему праздник поп-короля закончился скандалом?

53-летняя Татьяна Буланова призналась: она мечтает выйти замуж в третий раз! Как развивается роман певицы с молодым предпринимателем? Правда ли мужчина настаивает на усыновлении ребенка? Готова ли сама звезда еще раз стать матерью? И почему артистка со стажем до сих пор боится выходить на сцену?

Игорь Саруханов признался: он мечтает снова влюбиться! Какая женщина нужна музыканту? Почему он против официального брака? Как артист поддерживает отношения с бывшей женой и детьми? И кто сейчас обустраивает быт звездного холостяка?

Прохор Шаляпин решил похудеть к лету! В какой момент певец понял, что надо срочно браться за себя? Как он избавлялся от лишнего веса? Что за процедуры помогли артисту обрести тело мечты? И от каких продуктов ему труднее всего отказаться?

Сандра Буллок заявила о завершении карьеры! Ради кого оскароносная актриса оставила Голливуд? Правда, что кинозвезда не может иметь детей? Почему она отказывается выходить замуж? И был ли у знаменитости тайный роман с Киану Ривзом?

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