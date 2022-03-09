Валерия Нестерова рассказала об особенностях индивидуальной парфюмерии

«Аромат… Он проникает в глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей», — рассуждал Патрик Зюскинд в своем романе «Пафрюмер». И ведь действительно: обоняние — одно из ключевых чувств, на которое мы опираемся в оценке собеседника. Каким был путь развития парфюмерного искусства в России? Как стать экспертом в парфюме и научится собирать парфюмерный гардероб? Обо всем этом рассказала Валерия Нестерова — парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы Парфюмерного Искусства.

Парфюмерия в России: как творилось ароматное искусство

Прародителем парфюмерии в царской России называют Альфонса Ралле. Именно он в 1843 г. привез в Москву дорогостоящее оборудование из Франции, а также заручился поддержкой профессионалов. Для создания первых духов он использовал исключительно зарубежное сырье. За несколько лет небольшая фабрика выросла в крупное производство. По качеству продукция была аналогична европейской, только вот цена была значительно ниже. Духи выпускали в изящных хрустальных флаконах и нарекали лирическими «именами». Именно на фабрике Ралле работал парфюмер Эрнест Бо, который в последующем создал легендарный аромат «Chanel №5».

Следуя примеру первопроходца Ралле, в Россию стали приезжать и другие французские предприниматели. Они открывали парфюмерные цеха, где производили бюджетные и премиальные композиции. Различались они — к слову — только лишь пузырьками. Более дешевый вариант помещали в стеклянные флаконы, дорогой — в серебряные.

Еще один знаменитый парфюмер Генрих Брокар прославился тем, что на его фабрике было созданы знаменитые духи «Любимый букет Императрицы». В советское время их переименовали в «Красную Москву».

После 1917 года парфюмерное производство фактически прекратилось. Большинство фабрик переоборудовали под выпуск мыла и прочих гигиенических средств. Начиная с конца ХХ века и до сегодняшнего дня России только стремиться к тому уровню парфюмерного развития, который был в XIX веке.

Индивидуальная парфюмерия: как стать экспертом в ароматном бизнесе

Еще несколько лет назад парфюмерия, как область знаний, была доступна лишь избранным. Но сегодня каждый может открыть ее для себя. И прежде всего ради постижения своей природы.

Ведь когда вы изучаете парфюмерию, то прежде всего слышите свое естество. Вы учитесь понимать свою натуру через аромат и рассказывать о себе окружающим. А еще начинаете воспринимать окружающих сквозь призму изысканных ноток и ярких парфюмерных аккордов.

В моей Школе Парфюмерного Искусства я рассказываю о том, как жить в мире ароматов и стать в нем успешным. Мои ученицы учатся слышать все ноты и аккорды, которые есть в ольфакторной пирамиде, создают парфюмерный гардероб, который помогает достигать целей. А еще становятся экспертами в парфюмерии и монетизируют свои знания. Как сказал Пикассо: «Духи — это автограф личности». Именно такой неповторимый штрих они и учатся оставлять.

Моя миссия — создать уникальное творческое пространство для желающих изучать парфюмерию — как для творческой, так и для финансовой независимости.

Обучение парфюмерии делится на этапы

Первый этап — базовое погружение в парфюмерию, изучение основ, знакомство с парфюмерными ингредиентами и развитие обоняние, тренировка насмотренности на парфюмерном рынке, составление парфюмерного гардероба и изучение способов монетизации своих знаний. На этом этапе ученик, сдавший экзамен, получает квалификацию «Эксперт Парфюмерии».

Второй этап — выбор специализации. Если вам нравится консультировать клиентов в подборе парфюма, следить за модой, то вам подойдёт специализация «Парфюмерный Стилист». Если есть интерес к рукотворному творчеству, созданию своего бренда аромадиффузоров или парфюмов, выбирайте специализацию «Аромадизайнер» или «Парфюмер».

Если нравится покупать новые парфюмы, развита предпринимательская жилка, можно уйти в развитие своего Онлайн Магазина Парфюмерии.

Я уверена, за индивидуальной парфюмерией будущее. Она, как эксклюзивный стиль, помогает выделиться из общей массы, заявить о себе и произвести то самое, неизгладимое впечатление. Создать образ, который невозможно забыть.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.