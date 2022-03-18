ИД «Коммерсантъ» приглашает на конференцию «Beauty Revolution 2022»

ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в конференции «Beauty Revolution 2022», которая состоится 20 апреля 2022 года в Москве по адресу: ТЕАТР CRAVE Moscow, Лубянский пр., д. 15, с. 2-4.

ИД «Коммерсантъ» дарит уникальный шанс окунуться в мир светских бесед на тему красоты во всех ее проявлениях. Мы поднимем темы персонального бренда и имиджа, эстетической медицины, фитнеса, здоровья и научного подхода к красоте. Все наши эксперты поделятся опытом и актуальными трендами 2022 года, отраслевыми ноу-хау в основных областях косметики и ухода. Расскажут, как сохранить свое физическое и психическое здоровье в ситуации сильнейшего стресса и дадут несколько простых и понятных инструментов, которые каждый из нас может использовать сегодня — полезные книги, медитации, психотерапевтические практики, процедуры — всё, что помогает сохранить равновесие. Вы окунетесь в камерную атмосферу закрытого клуба, где найдете потрясающе сбалансированное сочетание получения знаний и приобретения новых знакомств. Желаем нам всем мира, красоты и сил прийти к гармонии и любви!

Целевая аудитория — инвесторы и владельцы бизнесов, директора по развитию велнес-центров, спортивных клубов, бренды и амбассадоры косметики, визажисты, бъюти-эксперты, блогеры, нутрициологи, пластические хирурги, косметологи, профессора и др.

Дресс-код: Cocktail.

Сбор гостей – 17:00 — 17:30.

Подробности по ранее предложенной ссылке.

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