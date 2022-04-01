Юрий БАШМЕТ: «Музыку Чайковского не возможно запретить»

– Очень рад победе нашего проекта «Путь Чайковского» в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Петр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки. Чайковский – самый популярный и известный русский композитор, его жизнь и творчество бесконечно, самой сутью, связаны с Россией.

Музыку Чайковского не возможно запретить, она уникальным образом находит отклик в сердцах людей в любой стране мира.

И мне очень приятно, что идея проекта с проведением масштабных гала – концертов в местах, исторически связанных с жизнью Петра Ильича, получила поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Сегодня, именно сейчас, это особенно важно. Важно помнить и знать нашу историю и культуру, важно беречь и развивать наше великое наследие. А для меня важно и ценно, что Государство, так же как и мы, деятели культуры, понимает это и поддерживает.

Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте исторически связанным с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдет очень ярко и заметно.

Народный артист СССР

Лауреат Государственных премии СССР и Российской Федерации

Юрий Башмет

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