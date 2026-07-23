ДомойWWNEWSВДНХ презентовали в Корее как кандидата в наследие ЮНЕСКО
WWNEWS

ВДНХ презентовали в Корее как кандидата в наследие ЮНЕСКО

By: T1

Date:

Фото: пресс-служба ВДНХ

Похожие публикации

Москва

На ВДНХ открылась фотовыставка «Московские мастера»

На ВДНХ, в живописной зоне у Южного розария, открылась...
Регионы России

Выставка к 250-летию Большого театра открылась в Зарайске

В Театральном музее города Зарайска начала работу выставка «От...
WWNEWS

ВДНХ презентовали в Корее как кандидата в наследие ЮНЕСКО

В Пусане (Южная Корея), на полях 48-й сессии Комитета...
Москва

Человек расшифрованный: генетика глазами художников

В Москве представили групповую выставку «Человек расшифрованный» — совместный...
Мир музыки

«Неповторимый, но нелюбимый»: новый сингл «Снишься» от Настасьи Самбурской

В копилке Настасьи Самбурской появилась ещё одна эмоциональная страница....

В Пусане (Южная Корея), на полях 48-й сессии Комитета всемирного наследия, прошла специальная презентация, посвящённая выдвижению ВДНХ в основной Список ЮНЕСКО. Организатором выступило постоянное представительство Российской Федерации при организации при личном содействии постпреда Рината Аляутдинова.

В мероприятии приняли участие ключевые фигуры: сам Ринат Аляутдинов, генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Елена Галактионова, а также профильные эксперты из Института наследия, Министерства культуры России, ИКОМОС и международные специалисты из Китая и Ливана.

Напомним, с декабря 2025 года архитектурный ансамбль ВДНХ включён в предварительный список ЮНЕСКО. Выступая перед гостями, Сергей Шогуров подчеркнул исключительную ценность комплекса: «Уникальность ВДНХ — в её многонациональности. Изначально ансамбль задумывался как воплощение культурного разнообразия страны, что с предельной выразительностью передано в фонтане “Дружба народов”. Посещение выставки всегда было символическим путешествием по союзу культур».

Особое внимание спикер уделил стилистическому многообразию и отличной сохранности дворцово-паркового ансамбля. На территории в 325 гектаров расположены 49 объектов культурного наследия федерального значения, а вся историческая часть признана достопримечательным местом. Реставрационные работы стали возможны благодаря программе «Возрождение ВДНХ», запущенной в 2014 году по инициативе Сергея Собянина. Программа не только вернула памятникам подлинный облик, но и превратила их в центры активной общественной жизни.

Результат превзошёл ожидания: сегодня ВДНХ принимает более 30 миллионов посетителей в год, соперничая по популярности с Красной площадью. Генеральный директор отметил, что включение в основной список ЮНЕСКО станет для коллектива высокой честью и огромной ответственностью, обязывающей строго следовать международным стандартам реставрации. В завершение встречи гостям продемонстрировали документальный фильм, наглядно раскрывающий архитектурную и историческую уникальность Главной выставки страны.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Тур на космодром: когда мечта о космосе становится реальностью