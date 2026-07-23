ВДНХ презентовали в Корее как кандидата в наследие ЮНЕСКО

В Пусане (Южная Корея), на полях 48-й сессии Комитета всемирного наследия, прошла специальная презентация, посвящённая выдвижению ВДНХ в основной Список ЮНЕСКО. Организатором выступило постоянное представительство Российской Федерации при организации при личном содействии постпреда Рината Аляутдинова.

В мероприятии приняли участие ключевые фигуры: сам Ринат Аляутдинов, генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Елена Галактионова, а также профильные эксперты из Института наследия, Министерства культуры России, ИКОМОС и международные специалисты из Китая и Ливана.

Напомним, с декабря 2025 года архитектурный ансамбль ВДНХ включён в предварительный список ЮНЕСКО. Выступая перед гостями, Сергей Шогуров подчеркнул исключительную ценность комплекса: «Уникальность ВДНХ — в её многонациональности. Изначально ансамбль задумывался как воплощение культурного разнообразия страны, что с предельной выразительностью передано в фонтане “Дружба народов”. Посещение выставки всегда было символическим путешествием по союзу культур».

Особое внимание спикер уделил стилистическому многообразию и отличной сохранности дворцово-паркового ансамбля. На территории в 325 гектаров расположены 49 объектов культурного наследия федерального значения, а вся историческая часть признана достопримечательным местом. Реставрационные работы стали возможны благодаря программе «Возрождение ВДНХ», запущенной в 2014 году по инициативе Сергея Собянина. Программа не только вернула памятникам подлинный облик, но и превратила их в центры активной общественной жизни.

Результат превзошёл ожидания: сегодня ВДНХ принимает более 30 миллионов посетителей в год, соперничая по популярности с Красной площадью. Генеральный директор отметил, что включение в основной список ЮНЕСКО станет для коллектива высокой честью и огромной ответственностью, обязывающей строго следовать международным стандартам реставрации. В завершение встречи гостям продемонстрировали документальный фильм, наглядно раскрывающий архитектурную и историческую уникальность Главной выставки страны.