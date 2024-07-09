Репин и Толстая: их связала живопись

В музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнево» республики Беларусь состоялось открытие выставки «Репин и мастер, и художник», приуроченная к 180-летию со дня рождения знаменитого живописца и к 160-летию со дня рождения старшей дочери Льва Толстого Татьяны. Выставка из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого посвящена творческим и дружеским связям Ильи Репина и Татьяны Толстой — художницы, мемуаристки, последовательницы своего великого отца.

Героев выставки связывал общий живой интерес — искусство. На протяжении десятилетий продолжался диалог Ильи Репина со старшей дочерью Льва Толстого о живописи, художественной работе. По настоянию отца Татьяна Львовна поступила в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Без преувеличения можно сказать, что наибольшее влияние на молодую художницу оказал именно Илья Репин.

«Татьяна с замиранием сердца копировала портреты отца работы Репина, советовалась с художником, к примеру, об использовании черной краски. Репин делился опытом: «В натуре черная краска есть, и если она принимает разные рефлексы, то как всякая другая. Выбросить ее — надо выбросить другие. Зачем же ослаблять средства!», — рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого Олеся Волосевич.

В экспозиции представлены художественные работы Ильи Репина и Татьяны Толстой на схожие сюжеты: галерея членов семьи Толстых и его окружения, сцены яснополянской жизни, этюды на классические темы. Кроме того, гости выставки увидят письма Илья Репина к молодой художнице об искусстве, многие из которых отправлены из Здравнева.

Даже когда приходилось выживать в трудных бытовых условиях, Татьяна Толстая не оставляла занятия живописью. В 1922 году она организовала обучение живописи и рисунку и стала пробовать себя в роли преподавателя в Москве при музее Толстого, в 1929 году стараниями Татьяны Львовны была открыта художественная студия в Париже.

Примечательно, что переписка с давним другом Ильей Репиным продолжилась и в эмиграции. На выставке показаны письма, которые художник отправлял Татьяне Львовне, ее брату Льву Львовичу в 1920-е гг. В них можно найти репинское восклицание «О, Толстые!» и признание: «Ясная Поляна была моим живым раем».

Татьяна Львовна оставила целую галерею портретов отца, членов семьи Толстых, множество ценных картин яснополянского быта. Гости выставки получат редкую возможность изучить эти работы наряду с шедеврами признанного мастера.