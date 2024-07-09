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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Репин и Толстая: их связала живопись

editor
By editor
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Чеховский-В.-Т.Л.-Толстая.-1899-г.

В музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнево» республики Беларусь состоялось открытие выставки «Репин и мастер, и художник», приуроченная к 180-летию со дня рождения знаменитого живописца и к 160-летию со дня рождения старшей дочери Льва Толстого Татьяны. Выставка из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого посвящена творческим и дружеским связям Ильи Репина и Татьяны Толстой — художницы, мемуаристки, последовательницы своего великого отца.

Героев выставки связывал общий живой интерес — искусство. На протяжении десятилетий продолжался диалог Ильи Репина со старшей дочерью Льва Толстого о живописи, художественной работе. По настоянию отца Татьяна Львовна поступила в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. Без преувеличения можно сказать, что наибольшее влияние на молодую художницу оказал именно Илья Репин.

«Татьяна с замиранием сердца копировала портреты отца работы Репина, советовалась с художником, к примеру, об использовании черной краски. Репин делился опытом: «В натуре черная краска есть, и если она принимает разные рефлексы, то как всякая другая. Выбросить ее — надо выбросить другие. Зачем же ослаблять средства!», — рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого Олеся Волосевич.

И.Е.-Репин.-1892

В экспозиции представлены художественные работы Ильи Репина и Татьяны Толстой на схожие сюжеты: галерея членов семьи Толстых и его окружения, сцены яснополянской жизни, этюды на классические темы. Кроме того, гости выставки увидят письма Илья Репина к молодой художнице об искусстве, многие из которых отправлены из Здравнева.

Даже когда приходилось выживать в трудных бытовых условиях, Татьяна Толстая не оставляла занятия живописью. В 1922 году она организовала обучение живописи и рисунку и стала пробовать себя в роли преподавателя в Москве при музее Толстого, в 1929 году стараниями Татьяны Львовны была открыта художественная студия в Париже.

Примечательно, что переписка с давним другом Ильей Репиным продолжилась и в эмиграции. На выставке показаны письма, которые художник отправлял Татьяне Львовне, ее брату Льву Львовичу в 1920-е гг. В них можно найти репинское восклицание «О, Толстые!» и признание: «Ясная Поляна была моим живым раем».

Татьяна Львовна оставила целую галерею портретов отца, членов семьи Толстых, множество ценных картин яснополянского быта. Гости выставки получат редкую возможность изучить эти работы наряду с шедеврами признанного мастера.

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