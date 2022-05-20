Мариам Мерабова и Bril Family выступят в Доме музыки

Известная джазовая певица Мариам Мерабова и ансамбль Bril Family дадут концерт в Театральном зале Московского международного Дома музыки 26 мая 2022 года. Артисты посвятят вечер памяти джазового музыканта, создателя и руководителя нескольких джазовых коллективов Армена Мерабова.

Знаменитая джазовая певица, участница телешоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова, народный артист России, легендарный джазовый пианист Игорь Бриль и его сыновья – саксофонисты Александр и Дмитрий Брили – выступят с концертом-посвящением джазовому музыканту Армену Мерабову. В Театральном зале пройдет вечер памяти известного джазового пианиста и композитора, руководителя группы Miraif и джазового трио. «Армен – высококлассный импровизационный музыкант, очень эмоциональный, пианист необычный с нестандартными подходами к исполняемому материалу. Акценты, расставляемые Арменом, волей-неволей заставляют взглянуть на произведения под новым углом. Пианист Мерабов непредсказуем, таинство творится прямо на сцене», – писал об артисте музыкальный критик Андрей Ордальонов.

Мариам Мерабова являлась вокалисткой группы Miraif, которую Армен Мерабов создал в 1998 году. Впоследствии она стала его женой. В счастливом браке супруги прожили 14 лет, а творческий дуэт Мерабовых обрел большую популярность.

Вместе они провели множество концертов, работали над альбомами, были постоянными участниками джазовых фестивалей в России и Европе. Артисты активно продвигали исполнение джаза на русском языке, выступали с авторской инструментальной программой «Джаз на русском», где автором слов была Мариам, а автором музыки – Армен Мерабов. Певица подчеркивала: «Армен – музыкант и композитор, который, поверьте, заслуживает большего внимания, чем я. Просто так уж устроено, что певцам достаётся его чуть больше…».

В Доме музыки Мариам Мерабова и ансамбль Bril Family вспомнят музыканта, друга, супруга и отца, ушедшего из жизни в августе 2019 года в возрасте 44 лет.

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