ВДНХ станет стартовой площадкой ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур»

В рамках празднования 85-летия ВДНХ состоится ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур». Гости Главной выставки страны увидят 65 раритетных авто — легендарные «Волги», «Чайки», «Москвичи», роскошные «Ролс-Ройс-Фантом» и «Корниш», элегантные «Мерседесы» и «Ягуары». Здесь же водителей ждет первая проверка их мастерства — слалом. Среди участников гонки — профессионалы и любители автоспорта, коллекционеры и реставраторы классических автомобилей.

В ретроралли примут участие много семейных экипажей, в которых юным спортсменам с детства прививают любовь к автоспорту, истории автомобилестроения, истории нашей страны. Мальчики мечтают стать пилотами, девочки — штурманами.

В этом заезде настоящим испытанием для исторических авто станет сама трасса — ее протяженность превышает 170 км. В Москве маршрут пройдет от ВДНХ по Звездному бульвару, Петровскому парку, «Поселку художников», а за чертой города — через живописные пейзажи Истры к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю. По правилам заезда участникам предстоит пройти все этапы маршрута и вовремя оказаться на каждом из контрольных пунктов.

Организаторы ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур»: комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО «Автоспортивное общество «Наследие». Генеральный партнер: ювелирный дом RODIS. Мероприятие пройдет при поддержке префектуры Северо-Восточного административного округа г. Москвы.