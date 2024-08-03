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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВДНХ станет стартовой площадкой ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур»

ВДНХ станет стартовой площадкой ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур»

editor
By editor
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авторалли на вднх

В рамках празднования 85-летия ВДНХ состоится ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур». Гости Главной выставки страны увидят 65 раритетных авто — легендарные «Волги», «Чайки», «Москвичи», роскошные «Ролс-Ройс-Фантом» и «Корниш», элегантные «Мерседесы» и «Ягуары». Здесь же водителей ждет первая проверка их мастерства — слалом. Среди участников гонки — профессионалы и любители автоспорта, коллекционеры и реставраторы классических автомобилей.

В ретроралли примут участие много семейных экипажей, в которых юным спортсменам с детства прививают любовь к автоспорту, истории автомобилестроения, истории нашей страны. Мальчики мечтают стать пилотами, девочки — штурманами.

В этом заезде настоящим испытанием для исторических авто станет сама трасса — ее протяженность превышает 170 км. В Москве маршрут пройдет от ВДНХ по Звездному бульвару, Петровскому парку, «Поселку художников», а за чертой города — через живописные пейзажи Истры к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю. По правилам заезда участникам предстоит пройти все этапы маршрута и вовремя оказаться на каждом из контрольных пунктов.

Организаторы ретроралли «Подмосковье. RODIS Классик Тур»: комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО «Автоспортивное общество «Наследие». Генеральный партнер: ювелирный дом RODIS. Мероприятие пройдет при поддержке префектуры Северо-Восточного административного округа г. Москвы.

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