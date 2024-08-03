«Город мечты»: открылась новая выставка к 85-летию ВДНХ

В легендарном павильоне «Рабочий и колхозница» открылась юбилейная экспозиция «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий». Посетители выставки смогут ощутить себя путешественниками во времени, окунуться в разные исторические эпохи, познакомиться со всеми этапами развития знакового пространства Москвы.

ВДНХ является отражением истории нашей страны. Со дня открытия в 1939 году грандиозный архитектурный комплекс не переставал впечатлять посетителей широким размахом и красотой территории. На протяжении всей истории Выставка олицетворяла «город мечты», где демонстрировались лучшие достижения своего времени, здесь формировался образ будущего для миллионов людей.

К 85-летию ВДНХ подготовила для посетителей подарок — мультимедийную экспозицию о славной истории легендарного пространства.

Выставка «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий» расскажет посетителям о том, с чего все начиналось, поможет окунуться в ностальгические воспоминания, познакомит с новыми задачами, расскажет о том, какие цели и смыслы закладывает ВДНХ сегодня.

Увлекательная мультимедийная экспозиция охватит основные этапы развития Выставки. Путешествие во времени стартует с прогулки по далекому прошлому. В двух залах зритель познакомится с историей ВДНХ сквозь призму художественных фильмов и редких архивных кадров, сделанных на ее территории в разные годы. Посетители увидят на экране известных людей разных эпох, которые любили здесь бывать.

Кроме того, экспозиция расскажет о легендарном кинотеатре «Круговая кинопанорама», созданном советскими инженерами еще в середине прошлого века. Его главная историческая особенность — показ фильмов в формате 360 градусов. В то время эта технология, создающая эффект полного погружения, считалась прорывной. Гости также узнают о том, с каким размахом в 1979 году прошла на ВДНХ выставка, посвященная 60-летию советского кинематографа.

Финальной точкой путешествия по историческим эпохам станет зал «Новая эра», где зрители познакомятся с основными преобразованиями на Главной выставке страны за последние десять лет. Посетители экспозиции смогут изучить карту растущего Музейного города, посетить интерактивные экскурсии с новыми выставочными талисманами Надей и ВДНХашкой, а также узнать о той важной роли, которую ВДНХ играет в формировании деловой и культурной жизни столицы и страны в целом.