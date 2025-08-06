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В Музее героизма на ВДНХ проходит фотовыставка кинорежиссера Михаила Матросова

editor
By editor
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музей-героизма - вднх - кинорежиссер михаил матросов
Фото © пресс-служба ВДНХ

Выставка российского режиссера, продюсера, актера и общественного деятеля Михаила Матросова представлена в павильоне № 59. В нем находится Музей героизма – современное мультимедийное пространство, где можно познакомиться с документальными свидетельствами подвигов нескольких поколений защитников Родины и узнать об их беспримерном мужестве.

Выставка «Добру служение» – это художественное повествование о том, что сегодня касается каждого: о битве за Родину, за свободу и веру, за сохранение традиционного наследия страны, ее моральных и духовных ценностей. Выставка рассказывает о современных героях, мужестве простого человека, который не просто стремится выжить в бою, а изо всех сил противостоит злу ценой собственной жизни.

Уникальные фотокадры сделаны кинорежиссером Михаилом Матросовым и его фронтовыми друзьями на линии боевого соприкосновения, в прифронтовых населенных пунктах, на освобожденных территориях, в военных госпиталях и эвакуационных пунктах. Отобранные из огромного количества документального киноматериала и фотографий, эти снимки с помощью современных технологий были тщательно проработаны художником Ильей Рябовым и стали настоящим произведением искусства. Куратор выставки – журналист-международник, эксперт в области культурной дипломатии и международных гуманитарных связей Алёна Долгополова.

Всего на выставке представлено 24 работы. Среди самых пронзительных: изображение мальчика, оставшегося без дома после бомбежки; изрешеченный осколками металлический забор с надписью «Живут люди»; потерявший хозяев кот, прижавшийся к груди российского бойца; образ Пресвятой Богородицы в оконном проеме опустевшей хаты.

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