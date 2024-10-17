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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВДНХ выпустила книгу «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век»

editor
By editor
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павел нефедов - вднх

Главная выставка страны и издательство «Бослен» выпустили книгу «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век» историка и журналиста Павла Нефедова, куратора Музея ВДНХ. Издание посвящено истории российских и международных выставок, проходивших в Москве с начала 1920-х годов.

Книга представляет семь сюжетов, которые фокусируются на ключевых выставочных локациях столицы, таких как ВДНХ, Парк Горького, «Сокольники» и «Красная Пресня». Это не только увлекательное чтение, но и богатый исторический контекст, подкрепленный множеством уникальных иллюстраций.

«Издательские проекты ВДНХ всегда фиксируют современные реалии и в значительной мере представляют векторы стратегического развития и образ будущего Выставки. Книга Павла Нефедова — результат тщательного изучения архивно-библиотечного фонда ВДНХ, где собраны уникальные фотографии, путеводители и исторические документы. Она представляет ретроспективный обзор развития конгрессно-выставочной деятельности, являющейся важной частью ДНК Выставки достижений народного хозяйства. На первый взгляд, сфера кажется частью делового мира. Однако книга также рассказывает о книжных ярмарках, первых выставках трофейной техники, аттракционах, международных кинофестивалях — обширном спектре тем и направлений, которые отражают социальную, общественную и культурную жизнь, через которые можно проследить историю столицы и страны», — отметила Елена Жук, первый заместитель генерального директора ВДНХ.

Хронология изложения начинается в 1922–23 годах, когда состоялась первая крупная выставка в послереволюционной Москве. Далее читатель знакомится с яркими эпизодами противостояния между Советским Союзом и капиталистическим лагерем, которые происходили на глазах тысяч зрителей международных выставок. Рассказ охватывает период «оттепели» и события постсоветского времени.

«Книга «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век» — увлекательное путешествие в историю московских выставок, показывающее, как менялись их роль и значимость на протяжении десятилетий. Выставки не только отражали дух времени, но и сами становились его частью. Сегодня мы вновь наблюдаем, как выставочная индустрия трансформируется, наполняясь новыми идеями и проектами. Так, одним из импульсов к созданию книги стала Международная выставка-форум «Россия», которая проходила на ВДНХ. Надеюсь, что новое издание сможет стать и любопытным чтением, и полезным учебным пособием для тех, кто планирует связать свою карьеру с выставочной деятельностью», — рассказал Павел Нефедов, автор книги, куратор Музея ВДНХ.

Особое внимание уделяется роли Главной выставки страны — ВДНХ, хранителя и продолжателя выставочных традиций столицы. Отдельно освещается судьба скульптурной группы Веры Мухиной, которая стала триумфом на Всемирной выставке в Париже и впоследствии искала новое место и смысл в Москве. Также исследуется эволюция строительных выставок — от первых пятилеток до московских высоток и «хрущевок». Книга завершается рассказом об «агрегатах веселья» — аттракционах и колесах обозрения в московских парках.

Павел Нефедов — куратор Музея ВДНХ, исследователь, журналист, автор книги «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ» (2022) и «Путеводителя по ВДНХ» (2014 и 2020).

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