ВДНХ выпустила книгу «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век»

Главная выставка страны и издательство «Бослен» выпустили книгу «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век» историка и журналиста Павла Нефедова, куратора Музея ВДНХ. Издание посвящено истории российских и международных выставок, проходивших в Москве с начала 1920-х годов.

Книга представляет семь сюжетов, которые фокусируются на ключевых выставочных локациях столицы, таких как ВДНХ, Парк Горького, «Сокольники» и «Красная Пресня». Это не только увлекательное чтение, но и богатый исторический контекст, подкрепленный множеством уникальных иллюстраций.

«Издательские проекты ВДНХ всегда фиксируют современные реалии и в значительной мере представляют векторы стратегического развития и образ будущего Выставки. Книга Павла Нефедова — результат тщательного изучения архивно-библиотечного фонда ВДНХ, где собраны уникальные фотографии, путеводители и исторические документы. Она представляет ретроспективный обзор развития конгрессно-выставочной деятельности, являющейся важной частью ДНК Выставки достижений народного хозяйства. На первый взгляд, сфера кажется частью делового мира. Однако книга также рассказывает о книжных ярмарках, первых выставках трофейной техники, аттракционах, международных кинофестивалях — обширном спектре тем и направлений, которые отражают социальную, общественную и культурную жизнь, через которые можно проследить историю столицы и страны», — отметила Елена Жук, первый заместитель генерального директора ВДНХ.

Хронология изложения начинается в 1922–23 годах, когда состоялась первая крупная выставка в послереволюционной Москве. Далее читатель знакомится с яркими эпизодами противостояния между Советским Союзом и капиталистическим лагерем, которые происходили на глазах тысяч зрителей международных выставок. Рассказ охватывает период «оттепели» и события постсоветского времени.

«Книга «Гастроли и трофеи. Выставки Москвы. XX век» — увлекательное путешествие в историю московских выставок, показывающее, как менялись их роль и значимость на протяжении десятилетий. Выставки не только отражали дух времени, но и сами становились его частью. Сегодня мы вновь наблюдаем, как выставочная индустрия трансформируется, наполняясь новыми идеями и проектами. Так, одним из импульсов к созданию книги стала Международная выставка-форум «Россия», которая проходила на ВДНХ. Надеюсь, что новое издание сможет стать и любопытным чтением, и полезным учебным пособием для тех, кто планирует связать свою карьеру с выставочной деятельностью», — рассказал Павел Нефедов, автор книги, куратор Музея ВДНХ.

Особое внимание уделяется роли Главной выставки страны — ВДНХ, хранителя и продолжателя выставочных традиций столицы. Отдельно освещается судьба скульптурной группы Веры Мухиной, которая стала триумфом на Всемирной выставке в Париже и впоследствии искала новое место и смысл в Москве. Также исследуется эволюция строительных выставок — от первых пятилеток до московских высоток и «хрущевок». Книга завершается рассказом об «агрегатах веселья» — аттракционах и колесах обозрения в московских парках.

Павел Нефедов — куратор Музея ВДНХ, исследователь, журналист, автор книги «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ» (2022) и «Путеводителя по ВДНХ» (2014 и 2020).