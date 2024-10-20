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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Боли нет или слушай своё тело!

editor
By editor
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КНИГА БОЛИ НЕТ

В издательстве АСТ выходит книга «БОЛИНЕТ», у которой есть все шансы стать бестселлером. Но что гораздо более важно – у этой книги есть множество шансов помочь людям, которые страдают от разных видов болей.

Автор книги – Начин Монгуш, известный в социальных сетях как Добрый Начин. Именно так называют доктора его благодарные пациенты. Жизненный путь Начина – это крутые виражи и нестандартные решения. Когда-то он служил в органах госбезопасности, изучал язык тела, психологию и особенности невербальных коммуникаций. Дослужился до звания подполковника. Но судьба распорядилась так, что Начин стал врачом. Травма спины, которая постоянно о себе напоминала, побудила молодого офицера досконально вникнуть в аспекты разных методик реабилитации. Погружаясь в тему боли и реабилитации всё глубже, Начин всё же нашёл ту методику, которая помогла ему стать здоровым. Тогда он понял, что хочет теперь помочь стать здоровыми и другим людям тоже.

Так, в 33 года подполковник Монгуш завершил свою карьеру офицера. Дальше был медицинский колледж, потом институт восточной медицины, факультет психологии МГУ и разработка своей методики избавления от болей в теле. По словам Доброго Начина, он и представить себе не мог, во что это в итоге выльется. Что его методика вернёт здоровье тысячам людей, а на приём в его кабинет будут стремиться люди со всех уголков нашей и не только нашей страны.

Книга «БОЛИНЕТ» – это квинтэссенция всех тех знаний и методов, которые собрал Добрый Начин за годы своей медицинской практики. И эта книга говорит о том, что каждый человек на подсознательном уровне знает, как себе помочь без химии и сложных вмешательств. Боль – это язык тела, главное научиться его правильно понимать и реагировать. Уникальная методика самопомощи от Доброго Начина научит читателя понимать сигналы тела и избавляться от болей в зависимости от их типа и места.

Книга написана доступным и понятным языком, ведь именно так разговаривает со своими пациентами Добрый Начин. Для того, чтобы осваивать методику было удобнее, книга содержит иллюстрации и QR-коды с видеоматериалами.

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