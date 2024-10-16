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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Дизайнер Жорка. Книга 1. Мальчики»: новая книга Дины Рубиной

editor
By editor
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Дина Рубина

В свет выходит новая книша Дины Рубиной «Дизайнер Жорка. Мальчики» от издательства «Эксмо». Аудиоверсию в исполнении автора представит издательство «ВИМБО». Это книга о любви и одиночестве, утраченном наследстве и великой Истории, противостоять которой осмелится разве что безумец.

Ижьо (Ицик) родился в довоенной Варшаве, в семье потомственных часовщиков, обладателей коллекции уникальных часовых механизмов, собранной тремя поколениями семьи. Убегая от гитлеровского нашествия, семья по подложным документам оказывается в Бухаре в эвакуации, а вернувшись в Варшаву, юноша находит вместо дедовского дома и уникальной семейной коллекции часов, лишь дымящиеся развалины. Эта тоска по утраченному сокровищу позже толкнет его в одну из самых невероятных авантюр.

Десятилетия спустя, в деревне Соленое Займище под Астраханью родился Жорка Иванов. Удивительным образом эти двое однажды встретились в Астраханском дворе и со временем стали ближе друг другу, чем отец сыну. Что разглядел в Жорке, хмуром мальчике, любителе тайников и секретов, его пожилой, битый жизнью наставник, сменивший страну проживания, профессию и имя (ныне бывшего Ижьо-Ицика зовут Цезарь Адамович Стахура)? Что их связывало, чему научил Жорку этот талантливый скрытный человек, работающий механиком-лаборантом в знаменитом астраханском лепрозории? Настолько же старший привязался к единственно родной душе, что, умирая, оставил Жорке поистине «взрывное» наследство: похищенную им много лет назад из музея в Иерусалиме драгоценную коллекцию часов, жемчужиной которой является знаменитый репетир Марии-Антуанетты работы мастера Абрахама Бреге…

Поиск драгоценных вещей и воспоминаний приведет Жорку и его друга Аркадия (Агашу) в самые странные для них места, например, все в ту же Бухару, где они встретят свою роковую любовь — одну на двоих.

«Мальчики» — завораживающая завязка новой авантюрно-пронзительной истории от блестящего прозаика, – Дины Рубиной. Плотный клубок стран, времен, судеб и драматических событий туго сплетется в первой книге, и заставляет читателя с замиранием сердца ждать продолжения, чтобы понять: Кто похитил баснословно дорогую коллекцию часов из Иерусалимского музея? Почему разобраться с «ограблением века» придется «дизайнеру» Жорке? И главное, какую роль во всем этом сыграли загадочный Цезарь Адамыч и расписная-татуированная «девушка-Арлекин» Лидия?

Проза Дины Рубиной – настоящее искусство. Как никто она умеет создавать живых, телесных персонажей с подробными судьбами и яркими характерами. И «Дизайнер Жорка» не станет исключением. Захватывающий сюжет, переплетение человеческих намерений и чувств, целая галерея поразительных, забавных, трагических персонажей… И все для того, чтобы в очередной раз напомнить нам, как мал человек перед грандиозным и безжалостным величием Истории.

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