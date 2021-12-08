Вдохновение объединяет города!

11 декабря 2021 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится юбилейный концерт, посвящённый 35-летию творческой деятельности заслуженного артиста РФ Михаила Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург). Вместе с артистом на сцену выйдет Белгородский академический русский оркестр (главный дирижёр, заслуженный работник культуры РФ – Евгений Алешников). Помимо юбиляра с оркестром солируют лауреаты международных конкурсов – Александр Сахарчук (баян), Ольга Бобрышова (домра), Ирина Литвинова (фортепиано), Наталья Алешникова (гитара), Татьяна Алешникова (гитара).

Михаил Дзюдзе впервые выступил на белгородской сцене в 2018 году совместно с академическим русским оркестром. После этого в нашей филармонии было еще несколько совместных выступлений, благодаря которым, гармоничный тандем заслужил любовь белгородской публики. И можно с уверенностью говорить о взаимной симпатии, ведь только с любимейшей публикой хочется разделить личные и торжественные моменты жизни…что собственно и сделает виртуозный музыкант!

В программе чудесного вечера – зажигательная музыка Андрея Петрова, Александра Цыганкова, Астора Пьяццоллы, а также премьеры – Концерт для балалайки-контрабас «Ловушка» и сюита «Богатыри» современных композиторов.

Михаил Юрьевич Дзюдзе – выдающийся исполнитель на балалайке-контрабас, с 1986 по 2015 годы – солист Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет». До нынешнего дня по виртуозности владения инструментом и силе воздействия на слушательскую аудиторию музыкант остается непревзойденным исполнителем на балалайке-контрабас. Подлинный новатор, внесший в исполнительство на своем инструменте множество новых приемов, Михаил Юрьевич Дзюдзе первым перевел его из ансамблевого в ранг солирующего. Музыкант владеет уникальной исполнительской манерой игры на инструменте, которую стремятся перенять музыканты всего мира.

В статье «Персоны. Заслуженный артист России Михаил Дзюдзе, балалайка» (сайт Санкт-Петербургской филармонии), посвящённой его творчеству, так говорится об артисте: «Михаил Дзюдзе принадлежит к тому редкому типу артистов, которые уже одним своим видом способны создавать атмосферу, задавать интонацию, «делать музыку». Его абсолютно киногеничная, магнетизирующая внешность – мечта любого музыкального ансамбля, в котором внешние параметры солистов играют далеко не последнюю роль в эпоху доминирования визуального начала… Его артистическое чутье, интуиция, способность вживаться в полярно противоположные музыкальные образы, дают ему уникальную возможность говорить на множестве музыкальных языков, вскрывать разные стилистические коды».

Начало в 17:00.

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