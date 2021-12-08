Декабристские вечера в Кафедральном соборе

Музыка и поэзия, кино и театр, опера и балет — искусство существует в разных формах и говорит на разных языках. Воздействие его возрастает, когда эти формы объединяются. Синтез искусств — главная идея фестиваля «Декабристские вечера», который проходит ежегодно с 13 декабря по 13 января в Кафедральном соборе.

Фестиваль был создан как аллюзия на «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Героями «Декабристских вечеров» становятся актеры, музыканты, поэты и художники. Фестиваль в Кафедральном соборе идет близким путем. В его названии также содержится отсылка к декабристам и Александру Сергеевичу Пушкину, посвятившему участникам событий 1825 года несколько стихотворений. В этом году слово Пушкина будет звучать на фестивале не раз.

Стихами откроются «Декабристские вечера». Воспоминания Анны Ахматовой об Осипе Мандельштаме и его стихотворения прочтет народная артистка России Светлана Крючкова. Художественное слово сопроводят звучанием гитары и органа Александр Крючков и Евгений Авраменко.

Сказочный мир Пушкина ждет слушателя 25 декабря — на проекте «Спящая царевна», который представят лауреаты премии Москвы Евгения Кривицкая и Петр Татарицкий, солисты МАМТ имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, образцовый фольклорный ансамбль «Заряна» и Калининградский областной оркестр русских народных инструментов. Песочная анимация, мультипликация, голос, балет — грандиозное действо пройдет на границе жанров и форм, соответствуя духу «Вечеров».

Заметным событием фестиваля также станет концерт российской инди-поп группы OQJAV, впервые принимающей в нем участие. Отмеченная многими премиями, в том числе — Специальным призом имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму на Кинотавре-2020, группа исполнит авторские произведения и 2 композиции Микаэла Леоновича 26 декабря.

Завершится фестиваль 13 января. Последний декабристский вечер мы проведем с самым молодым джазовым оркестром России — оркестром Георгия Гараняна под управлением Станислава Должкова, который исполнит хиты из известных советских фильмов «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Человек-амфибия». «Проверено временем» — так называется программа. И это, пожалуй, можно сказать о качественном содержании всех вечеров на границе 2021 и 2022 годов.

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