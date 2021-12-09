«Зимняя сказка» в Мелихове

10 декабря 2021 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» открывается выставка художественных работ Марии Подуевой «Зимняя сказка».
Мария Подуева известна зрителю эмоциональными, живыми, непосредственными этюдами с доминированием цвета. Её привлекает рассвет, игра рефлексов, отражение на водной глади, тени от солнца на снегу.
В работах Марии есть и страсть, и нежность, и яркий солнечный свет, и грусть, и радость, и многое другое. И созданы они так, что каждый зритель найдёт в них что-то личное.
«В моих картинах нет сюжета. То, что вы видите, зависит от подсознания, настроения», – так описывает Мария своё творчество.
Работы, представленные на выставке, посвящены самому загадочному времени года – зиме.
Мария Подуева – выпускница художественного училища им. И.Е. Репина в Кишинёве, профессиональный художник, член международного художественного фонда. Награждена дипломом Союза художников России за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства в России.
Ее персональные выставки и выставки совместно с другими художниками были представлены в Москве, Московской области и других городах. Некоторые работы находятся в частных коллекциях, музеях.
В 2021 году Мария заняла 3-е место в Международной выставке-конкурсе современного искусства (картина «Парад планет»).
Мария исполняет свои работы в основном в жанре абстрактный символизм и, конечно же, пейзажи, натюрморты, портреты… На вопрос: почему стала писать в последние годы абстрактные картины говорит: «Мне всегда была интересна абстракция. Это проекция внутреннего мира человека во внешнее. Очищенная от случайностей сжатая энергия».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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