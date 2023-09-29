В маленьком провинциальном городке начали пропадать молодые девушки. Подозрение полиции вызвал Артур Гринберг, которого видели в баре с последней пропавшей. Но так ли все просто и сможет ли полиция поймать преступника? Авторы картины утверждают, сюжет не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

Режиссер картины – молодой режиссер из Братска Андрей Паюков. Он выпускник высших курсов сценаристов и режиссеров мастерской Владимира Меньшова. Картина «Подвал господина Гринберга» стала дебютной работой и первым полнометражным фильмом сибиряка.

«Фильм в первую очередь о любви и человеческих взаимоотношениях. Заставляет зрителя задуматься о том, что один неверный шаг может привести к катастрофическим последствиям. Фильм снят по Голливудским стандартам, ради этого Андрей Паюков провел три учебных месяца на топовых площадках Голливуда», – рассказывает продюсер фильма Анатолий Колесник.

В фильме приняли участие звезды российского кино: Агата Муцениеце («Я знаю твои секреты», «Возмездие», сериалы «Закрытая школа», «След», «Стая»), Власий Зубов (сериалы «Мажор» и «Полицейский с Рублевки»), Дарья Эгерман (сериалы «Триггер», «Молодежка»), Вадим Кошмай (сериал «Интерны»).

«Это первая моя большая экспедиция. Где на протяжении очень долгого времени ты находишься с людьми не только в рабочее время но и живёте вместе, и досуг проводите совместно. Поэтому все становятся родными, семьей, - делится впечатлениями актриса Дарья Эгерман. – Это очень ценно! Я рада, что мне посчастливилось поработать с такими талантами и классными людьми!»

Всего актеры провели в Братске около трех месяцев, периодически совершая перелеты из столицы в сибирский город.

«Съемка - это то, что я обожаю, а экспедиция это счастье для меня. Новые люди, новые локации, действия. Организация слаженности в работе, это схоже по эмоциям с трибунами во время матча. Энергия единого духа. Я приобрел много нового опыта взаимодействия с авто и мото-техникой в кадре. Побывал в шкуре маньяка, хотя мой характер далек от насилия и зла», - комментирует участие в проекте актер Власий Зубов.

Съемки кинокартины практически полностью проходили в Братске, как в специально построенных декорациях и павильонах, так и на улицах города и общественных местах - режиссер использовал в работе известные локации, чтобы создать качественное кино, с красивой картинкой и глубоким смыслом.

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