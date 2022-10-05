«Вечер балетов Михаила Лаврского». Театр «Геликон-опера» предсталяет

29 (начало в 19.00) и 30 октября (начало в 16.00) премьерами балетных спектаклей «Две женщины» на музыку Сергея Баневича и «Амок» на музыку Александра Симоненко завершится празднование юбилейного года народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. Проект реализуется Московским театром «Геликон-опера», творческим объединением «Лаборатории Лавровских», АНО «Арт-Гелиос» и ПЦ «Хорошо Продакшн» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Продолжая традиции знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева, выдающийся артист балета, Михаил Лавровский, объединит на одной сцене как признанных, так и только начинающих творческий путь молодых талантливых артистов. В своих «сезонах» мэтр смело экспериментирует над жанрами и формами, и его одноактные балеты – синтез классики и модерна, драматического театра и видео-арта.

«…В этих одноактных балетах я увидел возможность создания по-настоящему большой композиции истинных человеческих страстей. Я уверен, что современная балетная музыка способна продолжить традицию лучших спектаклей, с интересным сюжетом и декорациями, запоминающейся хореографией, как это было в «Ромео и Джульетте», «Паяцах» и других спектаклях», – говорит Михаил Лавровский.

«Две женщины» – балет-посвящение актрисе и режиссеру Вере Глаголевой на музыку Сергея Баневича из одноименного фильма, где в главной роли снялся знаменитый британский актер Рейф Файнс. Идея классического одноактного балета родилась у Веры Глаголевой незадолго до ее ухода, и она обратилась к Михаилу Лавровскому, потому что именно его видела в качестве хореографа. К сожалению, ее творческим планам не суждено было сбыться при жизни. Реализовала балет близкая подруга Веры, продюсер фильма «Две женщины», Наталья Иванова, и в ноябре 2021 года фрагмент балета «Две женщины» был показан на сцене Красноярского театра оперы и балета в рамках празднования юбилея Михаила Лавровского.

«Амок» – это трагическая история губительной страсти между мужчиной и женщиной. Балет задуман как синтез балетного театра с драматическим. Пространство сцены решено современными средствами видео-арта. В основе либретто – одноименная новелла Стефана Цвейга.

Состав исполнителей премьерных спектаклей изобилует именами. Среди них звезды мирового балета Мария Александрова и Александр Волчков, Артур Мкртчян и Марианна Рыжкина, которая исполняет партию Натальи Петровны и является cо-хореографом балета «Две женщины». В постановке «Амок» показала себя молодая талантливая хореограф Виктория Литвинова, режиссером-постановщиком спектакля выступил Леонид Лавровский-Гарсиа, продолжающий традиции знаменитой династии. Создатель видео-арта – сценограф Сергей Кавтарадзе. Художники – Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.

В премьерные дни, 29 и 30 октября, дирижировать симфоническим оркестром театра «Геликон-опера» будет главный дирижер МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко народный артист России Феликс Коробов – музыкант, обладающий уникальной способностью придавать сценической хореографии особую выразительность, пластичность и эмоциональность.

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