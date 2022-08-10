Галерея pop/off/art представляет проект российского молодого художника Михаила Левиуса «Beware!»

В новой живописи и графике, созданной специально для выставки, Левиус продолжает совершенствовать свой узнаваемый художественный язык и мастерски имитирует коллажную технику, добиваясь эффекта многосложности и мозаичности визуальных образов. Проект «Beware!» станет первой персональной выставкой художника в галерее pop/off/art.

Михаил Левиус. Beware!

Михаил Левиус. Hello, mister

Названием выставки послужила песня Янки Дягилевой «Берегись!», в то же время «Beware» – название одной из работ, представленных в экспозиции. Размышление о мире на грани катастрофы, массовом чувстве горя, отчаяния и потери – основной лейтмотив новой серии масштабных, но при этом тонких по колориту и технике работ. Живопись Левиуса отсылает к насыщенному комплексу образов, позаимствованных из манги и американских фильмов ужасов. Его характерным живописным приемом является конструирование своеобразных «игрушек» для воображения. Плотность композиции, уровень проработки предметов, изобилие персонажей и архитектуры подталкивает зрителя к достраиванию сюжета, обдумыванию его во времени.

Новые работы художника построены на противоречии статики и динамики, крупных и дальних планов, реалистичных и абстрактных изображений. Динамика этих визуальных потоков фиксирует человека в приспособлении к неизвестному в момент, когда привычные опоры разрушены, а ориентиры потеряны.

Михаил Левиус (р.1986) – российский художник. Родился в Новокузнецке. Окончил Новокузнецкое художественное училище (2006) и МГАХИ им. Сурикова – мастерская графики (2012). Многократный лауреат региональных конкурсов молодых художников, стипендиат губернаторской премии в области культуры и искусства (2006). Участник групповых выставок в России и за рубежом. Работы Левиуса находятся в коллекции Фонда поддержки современного искусства «Сфера», крупных корпоративных и частных собраниях. Живет и работает в Москве.

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