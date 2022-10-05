Sevak даст большой сольный концерт в Москве

Sevak впервые за долгое время даст большой сольный концерт в Москве, он представит программу «Жди меня там». Мероприятие состоится 8 октября в концертном зале “1930 Moscow”. Билеты еще доступны онлайн.

Sevak (Севак Ханагян) – певец, автор песен. Стал популярным, после участия в телевизионных шоу «Главная сцена» и «Голос». Победитель шоу «Х-Фактор». Представлял Армению на международном конкурсе «Евровидение», также был наставником шоу “Голос”, съемки которого проходили в Ереване. Зрители влюбились не только в яркую внешность исполнителя, но и в запоминающийся тембр и авторские композиции. Лидер трендов YouTube в разделе “Музыка”, его композиция “Жди меня там” набрала 53 млн. просмотров. Автор и исполнитель саундтрека к фильму “Непрощенный”, где главную роль сыграл Дмитрий Нагиев.

Уникальный пример исполнителя, который одинаково популярен, как в России, так и в странах СНГ. А его альбом «Океан внутри Тебя» покорил миллионы слушателей по всему миру.

«Это мое первое большое сольное шоу в Москве. Здесь живет огромное количество моих поклонников и друзей. Для меня этот сольный концерт невероятно важен, еще и потому, что зрители услышат совершенно новое звучание. Это своеобразный эксперимент для меня и моей команды», – признается Sevak.

Директор исполнителя Альберт Вартанов отметил, что подготовка к концерту шла в течение последних нескольких месяцев: «Буквально через пару дней вы услышите новую программу «Жди меня там». Мы ее составили, как из всеми любимых треков — «Жди меня там», «Километры», «Сон» и т.д., так и из совсем новых композиций, которые никто не слышал. Поэтому у зрителей, будет уникальная возможность, первыми услышать будущие хиты».

Поддержать артиста придут его друзья: Ксения Бородина, Наира Степачева (@naira_arina), Саша Кабаева (@sashakabaeva_official), Анна Асти и др. Список дополняется и может измениться.

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