«Вечер в Сан-Ремо»: Хиты итальянской эстрады прозвучат в столице

Впервые в Москве! Премьера уникальной программы итальянских хитов «Вечер в Сан-Ремо» состоится 5 декабря 2021 года в концертном зале «МИР». Популярный мультиязычный проект ELENA ET LES GARÇONS («Элена и ребята») впервые представит московской публике новое шоу итальянской эстрады.

Солнечная Италия всегда у нас в душе! Мы любим ее культуру, наслаждаемся ее языком, мы в восторге от ее кухни и, конечно, музыки. Мы мечтаем порой окунуться в атмосферу итальянского праздника, и в этот вечер у вас будет такая возможность.

Музыканты ELENA ET LES GARÇONS исполнят лучшие хиты итальянской эстрады и любимого ретро с 60-х годов до сегодняшнего дня и воссоздадут атмосферу уютного городка Сан-Ремо, который называют цветочной ривьерой Италии. Зрители смогут потанцевать под задорные хиты Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, поностальгировать под романтичные композиции Riccardo Fogli и Adriano Celentano, услышать современные хиты Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek.

Добавьте полностью живой звук, визуальные и световые эффекты, танцевальные номера, праздничную атмосферу и ноты сладкой ностальгии — это будет незабываемый вечер в лучших европейских традициях!

Группа ELENA ET LES GARCONS — самый известный в России мультиязычный проект, репертуар которого состоит из хитов эстрады и джаза на семи языках в новом авторском прочтении. Создатель и солистка коллектива Елена Липаева родилась и выросла в Европе, успела пожить и поучиться в разных странах, параллельно изучая языки. Сочетая безупречный вкус и знание материала, коллектив знакомит российскую публику с иностранными музыкальными традициями и словно отправляет слушателей в настоящее музыкальное путешествие.

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