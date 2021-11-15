«Единство контрапункта»: Персональная фотовыставка Стаса Намина открывается в ГКФ

Юбилейная программа авторских мероприятий фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина, проходившая в течение всего 2021 года и связанная с его 70-летием, продолжается масштабной персональной фотовыставкой, которая откроется 18 ноября в одном из самых престижных московских залов — Галерее классической фотографии на Саввинской набережной.

Прогулка по Манхэттену

«Единство контрапункта» — наиболее полная за последние 20 лет фоторетроспектива Намина: последняя масштабная выставка работ фотохудожника состоялась в 2001 году в Строгановском дворце Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а перед этим проходили персональные выставки в Центральном доме художника и Большом Манеже в Москве.

В экспозиции будет представлено более ста работ, охватывающих все периоды, темы и направления его фотографического творчества. Это и ранние аналоговые работы, созданные до начала digital-эры в фотографии, в том числе черно-белые работы 12-летнего Намина. Значимую часть экспозиции занимают тревел-серии, сделанные во время многочисленных — в том числе и кругосветных — путешествий автора. Северная и Южная Америка, Африка, Индия, остров Пасхи, Армения — яркий калейдоскоп из лиц, пейзажей, архитектурных диковин, животных, обрядов, ритуалов и жизненных сценок создает особый мир — тот мир, в котором живет фотограф, в котором ему уютно и которым он спешит поделиться со зрителем.

По мнению куратора Третьяковской галереи Кирилла Светлякова, Намин — «это человек, который ищет разных связей с миром с помощью искусства. …из Москвы мы перемещаемся в Нью-Йорк, а дальше — Африка, Индия, Армения, остров Пасхи и так далее. Многие художники не любят слово „искусство“, вместо него используя слово „практика“. И у Стаса, на мой взгляд, выставка практик, причем очень разных. И любая из этих вот практик уже для меня неразличима, это творческий симбиоз».

Вечерний Арарат

В практике разнообразной студийной съемки особое место занимает цикл «Магия Венеры», представленный Государственным Русским музеем, который курировал это 15-летнее фотографическое исследование одного из самых таинственных феноменов женской природы — феномена рождения человека. Работы этого цикла впервые будут представлены в экспозиционном пространстве.

«Намин подходит к теме по-своему, со стороны одной из самых главных и заветных — во всех смыслах — иконографических традиций. Кажется, доверился художник интуиции и, отталкиваясь от личных чувственных импульсов и событий (Стас впервые присутствовал при рождении сына), начал погружаться в захватившую его тематику», — пишет о «Магии Венеры» искусствовед, эксперт Государственного Русского музея Антон Успенский.

Сам Намин так отзывается о «женской» тематике в своем творчестве: «Женская красота для меня — это часть той, созданной природой, красоты, которую я ищу в жизни и пытаюсь запечатлеть разными способами: в живописи, в фотографии, в кино, в театре и даже в музыке. В женских образах я вижу удивительную и необъяснимую энергетику и волшебную красоту, которую стараюсь передать через цвет, пластику, тени и, конечно, глаза».

Эксперименты фотографа с цифровыми технологиями представлены сериями «Компьютерные игры», где главенствуют пластика и цвет, и «Матриархат», где красота и экзотика сюжетов складываются в концепцию, созвучную сегодняшним тенденциям эмансипации. Одной из важных тем, подтверждающих идею «Единства контрапункта», является работа «Противостояние», по которой была названа выставка Намина, прошедшая летом этого года в Музее современного искусства.

Венеция. Храм на площади св. Марка

«Мне кажется, самое главное в любом искусстве — это красота, — считает Намин. — Если получилось красиво, для меня этого уже вполне достаточно, а смысл и концепция — это как бонус к красоте…».

Та характеристика, которую 20 лет назад куратор, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский дал Намину-фотографу, вполне актуальна и сегодня. Отношение Намина к фотографии — «замирание сердца, восторг, удовлетворение… Черт с ними, нынешними правилами хорошего фотографического тона, коль скоро они предполагают бесконечное опосредование (с помощью системы апроприаций, контекстуальных установок и отсылок) изначального эмоционального импульса! Стас Намин испытывал радость, схватывая натуру, получал удовольствие, снимая, и хотел сохранить это чувство удовлетворения на уровне реализации, в отпечатке, разглядывая его и комментируя. Все остальное приложится! И — приложилось».

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