Белгород присоединится к празднованию 90-летия Микаэла Таривердиева

Музыка Таривердиева обнажает душу, делает ее светлее, чище и наполняет ее чем-то таким, чего так не хватает нам в нашей жизни. 15 августа ему бы исполнилось 90…

Юбилей выдающегося композитора отмечается концертами в ряде городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Донецк, Бийск, Рубцовск, Новосибирск, Барнаул, Самара… И белгородского зрителя ожидает невероятный цикл, посвященный его потрясающей музыке!

Пять разных по стилю концертов представят его музыку во всем разнообразии – от известной киномузыки до произведений оперного жанра, органных концертов и вокальных циклов. Очень важно, чтобы музыка великого композитора звучала во всём её многообразии, поскольку в ней откликается не только его эпоха, но и все всё то, что созвучно любому человеку, живущему в любое время. Музыка Таривердиева не должна быть частью прошлого, она должна стать частью будущего, музыкальным наследием XX века.

Цикл концертов откроется 18 ноября программой «Двое в городе», основанной на композициях из вокальных произведений Микаэла Таривердиева на стихи выдающихся современных поэтов и инструментальных прелюдий, импровизаций. Они выстраиваются в мини-спектакль, в ходе которого создается интимная, лирическая атмосфера.

«Двое в городе» – это два «актера» — выдающихся музыканта, которым под силу загипнотизировать зал не только музыкой, но и энергетикой её донесения.

Потрясающая певица и актриса Ольга Дзусова (г. Москва) поёт песни Микаэла Таривердиева, как никто другой, превращая их в волнующие, с неожиданными акцентами монологи, мини-спектакли. Виртуозный пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь (г.Москва) в этом спектакле не только собеседник: размышляющий, поддерживающий, но и атмосфера, декорация, голос автора, – всё, что делает программу уникальным сценическим действом. Ведет концерт сам Алексей Гориболь.

Вечером 19 ноября на сцену Большого зала Белгородской филармонии выйдет Уральский государственный русский оркестр (главный дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ Леонид Шкарупа, дирижёр – Павел Васильев). Концерт называется «С любимыми не расставайтесь». Всем известные песни «Я спросил у ясеня», «Мелодия», «Если у вас нету тети», «Мне нравится» и многие другие исполнят солисты оркестра и….зрители в зале! Ведь музыку Микаэла Таривердиева узнают с первых тактов, его песни вот уже много десятилетий поет вся страна. 20 ноября состоится повтор этой программы в г. Старый Оскол в Центре молодежных инициатив.

20 ноября нас всех ждет грандиозный музыкальный праздник! Симфонический оркестр Белгородской филармонии, которым будет дирижировать заслуженный деятель искусств РФ Рашит Нигаматуллин и солисты заслуженные артисты РФ Светлана Ломоносова (сопрано) и Алексей Гориболь (фортепиано, Санкт–Петербург) представят программу «Последний романтик».

О романтизме Микаэла Таривердиева можно говорить применительно к любому периоду его творчества, любому произведению. Романтизм, с присущим ему героем, лирической интонацией, устремленностью к идеалу, идеализмом, конфликтом с внешним миром, самоуглубленностью – все это в природе личности Таривердиева. Но именно в вокальной музыке, в его монологах, балладах, романсах на стихи выдающихся поэтов всего мира они прорисовываются с пронзительной остротой. В программе пронзительная и очень эмоциональная моноопера «Ожидание» по поэме Р. Рождественского о судьбе женщины. И конечно, много музыки из знаковых советских кинофильмов «Ирония судьбы», «Семнадцать мгновений весны», «Король-олень» и других. Концерт ведет лектор-музыковед, музыкальный критик, автор и руководитель творческих, музыкально-просветительских проектов Елена Истратова (г. Санкт-Петербург)

А 21 и 22 ноября в Органном зале будет другой Таривердиев…

После ухода Микаэла Леоновича стали известны его органные произведения благодаря энтузиазму замечательных музыкантов, которые обращались и обращаются к музыке композитора.

Наш солист, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин с большим удовольствием «построит» музыкальный мост между органной классикой и органным модерном. В этой программе будет возможность не только проследить параллели и пересечения музыки Таривердиева, Баха и Листа, но и узнать о «другом» Микаэле Таривердиеве, органное творчество которого стоит на противоположной стороне от киномузыки! Напряжение, конфликт, философское обобщение, вечные вопросы и авангард — органные концерты «Чернобыль» и «Кассандра». Кроме органа в концерте будут звучать виолончель (Ирина Александрова и Олег Шейна) и скрипка (Наталья Онищенко).

Микаэл Таривердиев (1931-1996) – советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, автор музыки более чем к 130 фильмам. Один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. В 2002 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества наград в области музыки кино. Имя композитора было популярно на протяжении всей его жизни в искусстве. Его музыку могли узнать по нескольким интонациям даже самые далёкие от искусства люди, но камерная музыка, вокальные циклы, сочинения для органа, оперы, балеты, инструментальные концерты – всё это долгое время оставалось за кадром.

Алексей Гориболь, российский пианист, заслуженный артист России. Окончил Московскую консерваторию по классу контрабаса, затем Горьковскую заочно по классу фортепиано. Музыканта по праву называют «соло-роялем российского кинематографа». Он создает свой, совершенно непохожий формат программы киномузыки, который как бы напоминает нам о том времени, когда фортепиано было главным «голосом» еще немого кино. Но впоследствии фортепиано заняло свое особое важное место в кинематографе, как голос психологического, глубокого, порой, камерного, философского кино. Алексей Гориболь неоднократно являлся исполнителем фортепианных соло (а, порой, и участвовал в составлении, подборе музыки к саундтрекам) в известных отечественных фильмах и знает процесс создания киномузыки изнутри, что сообщает особую глубину понимания трактовке этих произведений.

Важно добавить, что Алексей Гориболь — не просто пианист. Особенности личности Гориболя — невероятная широта его художественного кругозора, обаяние, общительность, способность творчески реализовываться в широком контексте культуры, а не только музыкального искусства. Эти его свойства способствовали тому, что с юности Алексей Гориболь был частью широкого круга известных музыкантов, поэтов, артистов, режиссеров, с которыми его объединяла не только человеческая дружба, но и, конечно творчество.

Специалист по неожиданным программам, посвящённым преимущественно музыке XX века и сочинениям новейших композиторов, вплоть до заказа произведений молодым российским авторам. Записал, в частности, альбом романсов Микаэла Таривердиева с певицей Татьяной Куинджи, Светские вариации Бенджамина Бриттена с гобоистом Алексеем Огринчуком, ряд сочинений Леонида Десятникова и многие другие.

Ольга Дзусова заняла второе место на конкурсе «Ялта-92» и с этой победы у певицы начался очередной̆ этап музыкальной̆ дороги. Стали поступать приглашения от телевидения и отдельных музыкантов. В частности Ольга Дзусова участвовала в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.

На конкурсе в Ялте Ольгу заметили Макс Фадеев, Маргарита Пушкина и Алексей Гориболь. Эти знакомства позже вылились в плодотворную работу в различных проектах: «Линда», группа «СС-20», альбом «Тайный Париж» (песни Ольги на стихи М. Пушкиной), «Двое в городе» (на музыку М. Таривердиева).

Сегодня Ольга Дзусова — уникальное явление не только в эстрадной, но и серьёзной музыке, поразительно и неповторимо исполняющая не только свои песни, но и произведения современных композиторов Л. Десятникова, М. Таривердиева.

Кроме этого Ольга является сценаристом, режиссером-постановщиком театральных проектов, актрисой Театра Армена Джигарханяна.

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