Ведущие развлекательных шоу на телеканале «ЧЕ!» Дарья Блохина и Петр Гланц стали частью проекта одного крупного российского банка по защите пользователей от телефонных мошенников.

Банк придумал использовать специальных роботов, которые будут вводить злоумышленников в заблуждение. Им будет казаться, что они говорят с реальными людьми, хотя на самом деле, на том конце провода будет говорить телефонный секретарь — «защитник» Олег. Робота озвучили настоящие люди, а также актеры дубляжа и ведущие телеканала «ЧЕ!».

По сценарию есть несколько персонажей, например, дедушка, который ищет очки, молодая мама на площадке с ребенком. Возможно злоумышленнику повезет, и он случайно дозвонится до самого дерзкого супергероя — Дэдпула. Основная цель робота — заговорить злоумышленника так, чтобы он подольше оставался на линии. Чем больше времени уйдет у мошенника на болтовню, тем меньше жертв у него получится обзвонить за день.

Петр Гланц — голос Дэдпула, Тириона Ланнистера из «Игры Престолов» и коммандера Спока из «Звёздного пути». Вместе с Максом Голополосовым он ведёт юмористическое шоу «iТопчик» на телеканале «ЧЕ!». Соведущие просматривают популярный блогерский контент в сети и комментируют его в своей неповторимой манере.

Дарья Блохина (на фото) — профессиональная актриса дубляжа и ведущая самого мимишного шоу на всем телевидении. «Клуб обаятельных животных» — это лучшие ролики со зверюшками, набирающие миллионы просмотров в сети. Дарья умеет имитировать голоса животных: чирикать как птичка, пищать как мультяшный бурундучок и рычать как грозный лев. Окажись актриса в дикой природе, её могли бы легко принять за свою. Вместе с Дарьей зрители шоу отправляются в удивительный мир животных и открывают для себя зверушек совсем с другой стороны.

Материал предоставлен телеканалом «Че!»

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