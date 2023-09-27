MR Group выступила партнером ярмарки молодого современного искусства blazar, которая прошла в конце сентября в Музее Москвы. Стенд компании стал презентацией скульптурного парка, который появится на территории премиального жилого комплекса MOD. Парк скульптур — совместный проект девелопера и Московского музея современного искусства (ММОМА).

В корнере MR Group гостей встречала работа Саши Фроловой «Carousel», которая является прологом скульптурного парка на территории проекта MOD. В проекте жилого комплекса скульптор будет применять новую технику — работу с металлом, ранее художница создавала скульптуры из латекса, текстиля и различных пленок.

«В премиальном жилом комплексе от MR Group я представлю свой первый масштабный объект паблик-арт из металла. Для меня это эксперимент и возможность сделать скульптуру для постоянного экспонирования в городе. Мне бы хотелось, чтобы в Москве появлялось больше необычных абстрактных арт-объектов, формирующих новые точки притяжения и расширяющих привычные представления об эстетике городского пространства», — отметила Саша Фролова.

Парк Скульптур в MOD станет настоящим музеем под открытым небом, где центральное место займет скульптура Вадима Сидура. Свои новые работы в духе модернизма XX столетия, сохраняя индивидуальность собственного стиля, представят Айдан Салахова, Игорь Шелковский, Александр Повзнер, а также дуэт мультидисциплинарных художников Олега и Ольги Татаринцевых.

«Наша компания активно поддерживает современное искусство, и мы стараемся привлекать известных художников, архитекторов и дизайнеров для разработки проектов новых жилых комплексов. Новый парк скульптур станет новой точкой на культурной карте столицы. В рамках проекта каждый автор представит новую работу. Выбранные MR Group художники ведут в своем творчестве диалог с модернизмом ХХ века — направления, которым вдохновлялись и архитекторы жилого комплекса MOD», — рассказывает генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.

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