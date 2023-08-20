Одним из знаковых показов Фестиваля кино и медиа в Академии «Меганом» в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) стал документальный спецпроект «Великая Отечественная в хронике ТАСС» режиссера Наталии Метлиной. Фильм посвящен отважной профессии журналиста в период Великой Отечественной Войны.

Четвертый день Фестиваля кино и медиа на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» начался с документального фильма «Великая Отечественная в хронике ТАСС» режиссера Наталии Метлиной.В основу сценария фильма, выпущенного к 77–летию Победы в Великой Отечественной войне, легли архивные фотографии, снятые фронтовыми репортерами агентства. Уникальность фильма в том, что он создан на основе архивных фотографий (использовано более 70 снимков), видео из семейных архивов и кадрах кинохроники, а о работе военкоров агентства повествуют их дети и коллеги.

Создатели фильма рассказали о судьбах журналистов, их гибели на фронтах, работе в блокадном Ленинграде и полыхающем в перекрестном огне Сталинграде, о том, как в наши дни российские школьники по частицам, благодаря фронтовым фотоснимкам восстанавливают истории жизни и подвигов советских солдат.

В чем секрет кадров, снятых Халдеем на крыше Рейхстага при водружении Знамени Победы? Как и при каких обстоятельствах были запечатлены основныемоменты войны? Почему многие фотографии не публиковались, самые пугающие снимки отправлялись за рубеж, а в нашей стране их не видели? Обо всем этом фильм, совместно снятый журналистами телеканала «Звезда» и Информационного агентства России ТАСС, —«Великая Отечественная в хронике ТАСС».

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