Лучшие работы Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» были показаны на фестивале «Короче»

Работы победителей Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» были продемонстрированы зрителям XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Фестиваль ежегодно проходит в конце августа в Калининграде и знакомит российских зрителей с новыми именами в мире отечественного кинематографа — на фестивале представлены программы короткометражного и дебютного полнометражного кино.

Кадр из фильма Романа Синицына «Один»

В этом году среди новых имен кинофестиваля — победители конкурса видео-арта «Миры Тарковского», только начинающие свой путь к авторскому кино. Зрители фестиваля увидели работы «Один» Романа Синицына, «Месяц май» Алены Поляковой, «Ностальгия» Анастасии Хроленко, «Вода» студии творческого музицирования «Орфика» и «Вослед волне» творческого объединения «More».

В финал конкурса «Миры Тарковского» вышли 66 участников — российские художники и кинематографисты, непрофессиональные авторы, создающие видео-арт, который очень важен для развития как современного искусства, так и кино.

Работы участников оценивало жюри, в которое вошли директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, генеральный директор МОСКИНО Наталья Мокрицкая, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, владелец и генеральный продюсер фестиваля «Короче» Антон Калинкин, заместитель директора Института кино Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент факультета креативных индустрий Дмитрий Котов, вице-президент Российской академии художеств, президент Творческого союза художников России, мультимедийный художник Константин Худяков.

Работы участников конкурса оценивались по пяти номинациям, отсылающим к темам, мотивам и образам творчества режиссера: «Любовь», «Детство», «Ностальгия», «Космос», «Пейзаж».

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова поблагодарила организаторов фестиваля «Короче» и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Спасибо создателям фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" за помощь в проведении конкурса видео-арта "Миры Тарковского" и прекрасную возможность для его победителей — начинающих авторов — показать свои работы зрителям и экспертам отрасли. Это хороший стимул для творческой молодежи самовыражаться и развиться в направлении современного медиаискусства. Я надеюсь, что наша совместная работа по выявлению талантов продолжится и в следующем году», — подчеркнула Ольга Галактионова.

Напомним, Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского» состоялся в 2023 году во второй раз. Соорганизаторами конкурса выступили РОСИЗО, МОСКИНО и Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

Конкурс посвящен поиску преемственности, отсылкам и влиянию Андрея Тарковского в контексте культурной̆ и исторической̆ эпох.

Ленты победителей Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского» можно посмотреть на RUTUBE-канале РОСИЗО . Также в течение года они транслируются в фойе кинотеатров сети МОСКИНО.

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