Великое прошлое через призму технологий: премьера фильма «Чингис-Хан» в Шотландии

В городе Гринок, Шотландия состоялась премьера уникального кинопроекта — первого фильма, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта(ИИ), основанного на поэме Виктора Слипенчука «ЧИНГИС-ХАН». Показ фильма прошел в рамках восьмого фестиваля Eurasian Creative Week с 28 по 30 ноября 2024 года в культурном центре Beacon Art Center.

Кинокартина рассказывает о жизни и наследии Чингисхана, выдающегося полководца и государственного деятеля, чья личность была сформирована традициями кочевого уклада. Этот проект погружает зрителей в пульсацию живой истории, показывая, как гениальная личность может влиять на ход мировой истории.

Текст поэмы в фильме читает заслуженный артист России Владимир Левашев, чьё проникновенное исполнение добавляет произведению драматической глубины. Музыкальное сопровождение, созданное композитором Талгатом Хасеновым, гармонично дополняет визуальный ряд, подчеркивая величие и эмоциональную насыщенность истории.

Использование искусственного интеллекта позволило придать фильму уникальную визуальную и стилистическую выразительность, создавая современный взгляд на исторические события и их значение для сегодняшнего мира.

«Этот проект — не только дань уважения великой исторической личности, но и экспериментальный шаг в использовании новейших технологий для осмысления прошлого. Мы гордимся тем, что представили его здесь, в Гриноке, как часть культурного диалога», — отметили организаторы фестиваля.

Премьера фильма «ЧИНГИС-ХАН» стала ярким событием международного форума и вызвала живой интерес зрителей, вдохновляя на размышления о роли личности в истории и современности.