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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Великое прошлое через призму технологий: премьера фильма «Чингис-Хан» в Шотландии

editor
By editor
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чингизхан
Кадр из фильма «Чингисхан». Изображение предоставлено пресс-службой фестиваля Eurasian Creative Week

В городе Гринок, Шотландия состоялась премьера уникального кинопроекта — первого фильма, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта(ИИ), основанного на поэме Виктора Слипенчука «ЧИНГИС-ХАН». Показ фильма прошел в рамках восьмого фестиваля Eurasian Creative Week с 28 по 30 ноября 2024 года в культурном центре Beacon Art Center.

Кинокартина рассказывает о жизни и наследии Чингисхана, выдающегося полководца и государственного деятеля, чья личность была сформирована традициями кочевого уклада. Этот проект погружает зрителей в пульсацию живой истории, показывая, как гениальная личность может влиять на ход мировой истории.

Текст поэмы в фильме читает заслуженный артист России Владимир Левашев, чьё проникновенное исполнение добавляет произведению драматической глубины. Музыкальное сопровождение, созданное композитором Талгатом Хасеновым, гармонично дополняет визуальный ряд, подчеркивая величие и эмоциональную насыщенность истории.

Использование искусственного интеллекта позволило придать фильму уникальную визуальную и стилистическую выразительность, создавая современный взгляд на исторические события и их значение для сегодняшнего мира.

«Этот проект — не только дань уважения великой исторической личности, но и экспериментальный шаг в использовании новейших технологий для осмысления прошлого. Мы гордимся тем, что представили его здесь, в Гриноке, как часть культурного диалога», — отметили организаторы фестиваля.

Премьера фильма «ЧИНГИС-ХАН» стала ярким событием международного форума и вызвала живой интерес зрителей, вдохновляя на размышления о роли личности в истории и современности.

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