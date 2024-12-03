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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильм якутского режиссера получил Гран-при на кинофестивале «Евразия» в Алма-Ате

editor
By editor
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Стерхи-Гран-При-на-кинофестивале
Фото © Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в МосквеПресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

На XVII Международном кинофестивале «Евразия» фильм якутского режиссёра Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» был удостоен главного приза – Гран-при фестиваля в конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира.

Фильм «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского рассказывает историю маленького мальчика, верящего, что тот, кто увидит танец стерхов – белых журавлей – в небе, обретет вечное счастье и душевный покой.

Также в этом конкурсе лучшей актрисой признана Эльза Каримова, сыгравшая в фильме «Гора влюбленных» (Татарстан, Россия).

Кинофестиваль «Евразия» является одним из важнейших кинофорумов на территории стран СНГ и Балтии, единственным в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопроизводителей (FIAPF). В 2012 году британский ежегодник International Film Guide включил фестиваль «Евразия» в список 35 ведущих мировых кинофестивалей. Концепция фестиваля отражает географическое положение Казахстана на стыке западной и восточной культур. В конкурсную программу входят фильмы из Европы, Азии, стран СНГ и Центральной Азии.

В этом году фестиваль состоял из двух основных конкурсов и наград: конкурса стран Центральной Азии и тюркского мира, где были представлены 9 фильмов, и международного конкурса с 13 фильмами, а также специальных наград и приза жюри NETPAC. В общей сложности в фестивале участвовали кинематографисты из 15 стран. Председателем жюри конкурса в этом году был китайский режиссер Ли Баохуа.

Напомним, что фильм «Там, где танцуют стерхи» завоевал более 10 престижных наград по всему миру, а также участвовал в открытии Дней российского кино в Китае.

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